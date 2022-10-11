В столице Украины также повреждено немало учебных заведений, культуры и объектов инфраструктуры. Значительные повреждения получил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Читайте также Из-за обстрелов России повреждены библиотека, университет Шевченко и Дом учителя в Киеве

Как выглядит университет Шевченко после российской атаки

Помещение университета испытало значительные разрушения. Фото последствий попадания ракет по центру Киева обнародовал Учебно-научный институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко.

Как видно из обнародованных фото, в помещениях Желтого корпуса Киевского национального университета имени вылетели окна и двери. Также есть значительные разрушения и внутри помещения вуза.

Так выглядит университет Шевченко после российской атаки 10 октября



Университет Шевченко после российской атаки / фото вуза

Как бы тяжело ни было, мы выстоим. С нами Бог, с нами правда,

– отмечают в университете.

Читайте также На восстановление нужны значительные средства: какие разрушения получила библиотека Максимовича в Киеве

Ракетный обстрел Киева: коротко