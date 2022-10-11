В столице Украины также повреждено немало учебных заведений, культуры и объектов инфраструктуры. Значительные повреждения получил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
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Как выглядит университет Шевченко после российской атаки
Помещение университета испытало значительные разрушения. Фото последствий попадания ракет по центру Киева обнародовал Учебно-научный институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко.
Как видно из обнародованных фото, в помещениях Желтого корпуса Киевского национального университета имени вылетели окна и двери. Также есть значительные разрушения и внутри помещения вуза.
Так выглядит университет Шевченко после российской атаки 10 октября
Университет Шевченко после российской атаки / фото вуза
Как бы тяжело ни было, мы выстоим. С нами Бог, с нами правда,
– отмечают в университете.
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Ракетный обстрел Киева: коротко
- Российские военные утром 10 октября нанесли массовый удар по городам Украины, в частности Киеву. Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Шевченковском и Соломенском районах.
- В ГСЧС сообщили, что в результате утреннего ракетного удара по Киеву есть травмированные и погибшие. Пока известно о 5 погибших и 51 пострадавшем. Госпитализирован 41 человек.
- Во время обстрела Киева оккупанты попали в парк Шевченко. Российская ракета приземлилась прямо в детскую площадку. Кроме того, после обстрела Киева устоял стеклянный мост у арки Дружбы народов.
- В Киеве и области будут временно отключать свет из-за утренних ракетных ударов со стороны российских военных. Враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры столицы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
- По данным украинской разведки, ракетные удары по Киеву и инфраструктуре россияне планировали с начала октября.
- Российские ракеты, в частности, повредили сооружения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, сообщил ректор Владимир Бугров в фейсбуке. Университет перевели на дистанционку.
- Подвергся повреждениям и институт филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
- Как сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко, разрушены были также филармония, музеи Ханенко и Шевченко. Из-за ракетного удара сильно повреждены и штаб-квартира Министерства образования и науки Украины и Киевский городской дом учителя.
- Среди поврежденных российскими ракетами заведений столицы – Научная библиотека имени М. Максимовича КНУ Тараса Шевченко. Директор Олег Сербин рассказал, что для восстановления библиотеки нужны значительные средства. К нему уже обратились многие волонтеры и благотворители. Они предлагали помощь. Однако информацию о том, как можно помочь, обнародуют со временем.
- В Киеве, кстати, внедряют графики почасовых отключений электроэнергии.