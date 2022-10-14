Так, во время ракетного террора Украины Россией получил повреждения и офис Национального антарктического научного центра в центре Киева. К счастью, никто из работников не пострадал.

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Россияне уничтожили офис Национального антарктического центра

Специалисты центра смогли попасть в офис только 12 октября. Там они увидели, что мощная взрывная волна выбила все окна здания. Во внутренних бетонных перегородках – трещины. Также разбиты групповые портреты украинских антарктических экспедиций. Данные на серверах и уникальные бумажные архивы сохранились.

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" уже сообщили всем антарктическим станциям о разрушении офиса центра. Все для того, чтобы известить международное сообщество об очередном доказательстве военных преступлений россиян.

На сегодняшний день сотрудники центра работают онлайн.

Как сейчас выглядит офис Национального антарктического научного центра



Как сейчас выглядит офис Национального антарктического научного центра / фото МОН

Какие еще учебные заведения в Киеве уничтожены из-за ракетного удара России 10 октября

Значительные повреждения получил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. В помещениях Желтого корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко вылетели окна и двери. Также есть значительные разрушения и внутри помещения вуза.

Среди поврежденных российскими ракетами заведений столицы – Научная библиотека имени М. Максимовича КНУ Тараса Шевченко. Директор библиотеки Олег Сербин рассказал, насколько серьезны разрушения. В основном в здании повреждены окна, двери и стены. Книги при этом уцелели, ведь стекло летело между рядами. Для восстановления библиотеки нужны значительные средства.

Получил повреждения и институт филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Из-за ракетного удара России также сильно повреждены и штаб-квартира Министерства образования и науки Украины и Киевский городской дом учителя.

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Ракетный обстрел Киева: коротко