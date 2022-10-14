Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, що Росія понищила за ці два дні кілька десятків навчальних та освітніх закладів. На їхнє відновлення терміново потрібні кошти.

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Скільки закладів освіти знищила Росія

Унаслідок російських ракетних атак 10 – 11 жовтня в Україні, за словами очільника МОН, зазнали пошкоджень 38 закладів освіти. Уряд при цьому планує виділити кошти на термінове відновлення цих об'єктів. У них першочергово треба засклити вікна й відремонтувати дахи.

Міністр також уточнив, що внаслідок ракетного удару по Києву постраждала одна з будівель МОН. Вона розташована на розі бульвару Шевченка та вулиці Володимирської.

Центр вибухової хвилі припав саме на ту будівлю, яка обслуговувала проблеми освіти, науки, інновацій, профтехосвіти, цифровізації. У ній зараз немає жодного непошкодженого кабінету. Але що символічно – у конференцзалі залишилися стояти прапор України і банер міністерства,

– розповів міністр.