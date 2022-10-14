Министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, что Россия уничтожила за эти два дня несколько десятков учебных и образовательных учреждений. На их восстановление срочно требуются средства.

Читайте "Доказательство военных преступлений": россияне уничтожили Офис национального антарктического научного центра

Сколько учебных заведений уничтожила Россия

В результате российских ракетных атак 10 – 11 октября в Украине, по словам главы МОН, получили повреждения 38 учебных заведений. Правительство планирует выделить средства на срочное восстановление этих объектов. В них в первую очередь нужно застеклить окна и отремонтировать крыши.

Министр также уточнил, что в результате ракетного удара по Киеву пострадало одно из учреждений МОН. Оно расположено на пересечении бульвара Шевченко и улицы Владимирской.

Центр взрывной волны пришелся именно на то здание, которое обслуживало проблемы образования, науки, инноваций, профтехобразования, цифровизации. В нем сейчас нет ни одного неповрежденного кабинета. Но что символично – в конференц-зале остались стоять флаг Украины и баннер министерства,
– рассказал министр.

Шкарлет также добавил, что кроме МОН пострадали здания Киевского национального университета имени Шевченко, Киевского профессионального колледжа связи, Дома учителя и Президиума Национальной академии наук.

В Киеве также повреждены три школы, детский сад и два учреждения внешкольного образования.

Какие еще учебные заведения в Киеве уничтожила Россия

  • Значительные повреждения получил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. В помещениях Желтого корпуса университета вылетели окна и двери. Также есть значительные разрушения и внутри помещения вуза.
  • Среди поврежденных российскими ракетами учреждений столицы – Научная библиотека имени М. Максимовича КНУ Тараса Шевченко. Директор библиотеки Олег Сербин рассказал, насколько серьезны разрушения. В основном в здании повреждены окна, двери и стены. Книги при этом уцелели, ведь стекло летело между рядами. Для восстановления библиотеки нужны значительные средства.
  • Из-за ракетного удара России также сильно повреждена и штаб-квартира Министерства образования и науки Украины и Киевский городской Дом учителя.
  • Россияне уничтожили также офис Национального антарктического научного центра.

Важно В некоторых областях – каникулы: как будут учиться дети в Украине на следующей неделе

Ракетный обстрел Киева: коротко

  • Российские военные утром 10 октября нанесли массированный удар по городам Украины, в частности Киеву. Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Шевченковском и Соломенском районах.
  • В ГСЧС сообщили, что в результате утреннего ракетного удара по Киеву есть травмированные и погибшие. Пока известно о 5 погибших и 51 пострадавшем. Госпитализирован 41 человек.
  • Во время обстрела Киева оккупанты попали в парк Шевченко. Российская ракета приземлилась прямо в детскую площадку. Кроме того, после обстрела Киева устоял стеклянный мост возле арки Дружбы народов.
  • В Киеве и области будут временно отключать свет из-за утренних ракетных ударов со стороны российских военных. Враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры столицы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
  • По данным украинской разведки, ракетные удары по Киеву и инфраструктуре россияне планировали с начала октября.
  • Российские ракеты, в частности, повредили сооружения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, сообщил ректор Владимир Бугров в фейсбуке. Университет перевели на дистанционку.
  • Получил повреждения и институт филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
  • Как сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко, разрушения получили также филармония, музеи Ханенко и Шевченко. Из-за ракетного удара сильно повреждены и штаб-квартира Министерства образования и науки Украины и Киевский городской дом учителя.
  • В Киеве, кстати, внедряют графики почасовых отключений электроэнергии.