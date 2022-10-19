Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире "1+1" рассказал, что из-за массированных ракетных обстрелов Россией в украинском образовании могут произойти новые изменения. Так, этот учебный год в нашем государстве могут продлить.

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Учебный год в Украине могут продлить

Украинская система образования, по словам Горбачева, по состоянию на начало этого учебного года справилась с вызовами войны. Так что дети начали обучение.

То, что мы начали учебный год вообще – это большое достижение,

– подчеркнул образовательный омбудсмен.

В настоящее время важнейшим условием при обучении детей является их безопасность.

Также Горбачев рассказал, что есть несколько вариантов обучения в случае отключения света и интернета из-за обстрелов. В частности: