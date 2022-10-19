Освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомив, в ефірі "1+1" розповів, що через масовані ракетні обстріли Росією в українській освіті можуть відбутися нові зміни. Так, цей навчальний рік у нашій державі можуть продовжити.
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Навчальний рік в Україні можуть продовжити
Українська система освіти, за словами Горбачова, станом но початок цього навчального року впоралася з викликами під війни. Тож діти розпочали навчання.
Те, що ми розпочали навчальний рік взагалі – це велике досягнення,
– наголосив освітній омбудсмен.
Натомість зараз найважливішою під час навчання дітей є їхня безпека.
Також Горбачов розповів, що є кілька варіантів навчання у разі зникнення світла та інтернету через обстріли. Зокрема:
- ущільнення навчальної програми;
- продовження навчального року, а точніше – завершення занять у його межах.
За словами Горбачова, відповідно до законодавства, навчальний рік в Україні завершується 30 червня. При цьому у червні за потреби закон не забороняє проводити заняття. Хоча навчальний рік у нашій державі зазвичай закінчується у кінці травня.
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Як зараз вчаться діти в Україні
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами та нападами дронів-камікадзе.
- Очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.
- На Тернопільщині у школах, де є укриття, з 17 жовтня відновили очне навчання, пише "Суспільне". В офлайн форматі працює 801 заклад освіти, змішано – 375, дистанційно – 22 навчальні заклади.
- 17 жовтня у Житомирі запрацювали дитсадки, роботу яких призупинили 11 жовтня після ракетного удару, інформує "Суспільне".
- А на Черкащині з 17 жовтня школярі навчатимуться у змішаному форматі, повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
- Також з 17 жовтня у школах Кам'янського, що на Дніпропетровщині, відновили очне навчання, повідомив міський голова Андрій Білоусов.
- З 17 жовтня навчальні заклади Одещини, де облаштоване укриття, теж відновили роботу в очній або змішаній формі. Про це повідомив директор Департаменту освіти та науки Одеської ОВА.
- З 17 жовтня в Івано-Франківську, за словами мера міста Руслана Марцінківа, відновили роботу дитячих садків. Коли школярі зможуть повернутися до очного навчання, поки не відомо.
- На Львівщині з понеділка, 17 жовтня, школярі в області також повернулися до очного навчання, повідомив очільник області Максим Козицький.
- У Києві всі навчальні заклади перейшли на дистанційку через атаку дронів.
- З 18 жовтня чернігівські школи переводять на дистанційне навчання.