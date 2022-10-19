Освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомив, в ефірі "1+1" розповів, що через масовані ракетні обстріли Росією в українській освіті можуть відбутися нові зміни. Так, цей навчальний рік у нашій державі можуть продовжити.

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Навчальний рік в Україні можуть продовжити Українська система освіти, за словами Горбачова, станом но початок цього навчального року впоралася з викликами під війни. Тож діти розпочали навчання. Те, що ми розпочали навчальний рік взагалі – це велике досягнення,

– наголосив освітній омбудсмен. Натомість зараз найважливішою під час навчання дітей є їхня безпека. Також Горбачов розповів, що є кілька варіантів навчання у разі зникнення світла та інтернету через обстріли. Зокрема:

ущільнення навчальної програми;

продовження навчального року, а точніше – завершення занять у його межах.

За словами Горбачова, відповідно до законодавства, навчальний рік в Україні завершується 30 червня. При цьому у червні за потреби закон не забороняє проводити заняття. Хоча навчальний рік у нашій державі зазвичай закінчується у кінці травня.

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