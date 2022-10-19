Однак батьки, чиї діти вчаться онлайн, часто стурбовані якістю та організацією навчання. Зокрема їх цікавить, скільки мають тривати уроки на дистанційці.
Важливо Скільки шкіл в Україні готові до очного навчання у час війни
Скільки має тривати урок під час онлайн-навчання
У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що є визначений час для онлайн-занять в умовах воєнного стану для різних класів.
Так, діти повинні вчитися онлайн таким чином:
- 1 – 2 класи – два уроки по 30 хвилин або три – по 20 хвилин;
- 3 – 4 класи – два уроки по 45 хвилин або три – по 30 хвилин, або чотири – по 20 хвилин;
- 5 – 6 класи – два уроки по 45 хвилин або три – по 35 хвилин, або чотири – по 25 хвилин;
- 7 – 9 класи – два уроки по 45 хвилин або три – по 40 хвилин, або чотири – по 30 хвилин, або п’ять – по 25 хвилин;
- 10 – 11 класи – три уроки по 45 хвилин або чотири – по 35 хвилин, або п’ять – по 30 хвилин, або шість – по 25 хвилин.
Якщо дитина перебуває за кордоном
Для учнів, які через війну виїхали за кордон та здобувають освіту у другу зміну, також є свій режим. У таких школярів уроки в українській школі мають починатись не пізніше 16:00 години.
До слова, для учнів 1 – 4 класів допустимою є організація занять у другу зміну.
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Як зараз вчаться діти в Україні
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами та нападами дронів-камікадзе.
- Очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.
- На Тернопільщині у школах, де є укриття, з 17 жовтня відновили очне навчання, пише "Суспільне". В офлайн форматі працює 801 заклад освіти, змішано – 375, дистанційно – 22 навчальні заклади.
- 17 жовтня у Житомирі запрацювали дитсадки, роботу яких призупинили 11 жовтня після ракетного удару, інформує "Суспільне".
- А на Черкащині з 17 жовтня школярі навчатимуться у змішаному форматі, повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
- Також з 17 жовтня у школах Кам'янського, що на Дніпропетровщині, відновили очне навчання, повідомив міський голова Андрій Білоусов.
- З 17 жовтня навчальні заклади Одещини, де облаштоване укриття, теж відновили роботу в очній або змішаній формі. Про це повідомив директор Департаменту освіти та науки Одеської ОВА.
- З 17 жовтня в Івано-Франківську, за словами мера міста Руслана Марцінківа, відновили роботу дитячих садків. Коли школярі зможуть повернутися до очного навчання, поки не відомо.
- На Львівщині з понеділка, 17 жовтня, школярі в області також повернулися до очного навчання, повідомив очільник області Максим Козицький.
- У Києві всі навчальні заклади перейшли на дистанційку через атаку дронів.
- З 18 жовтня чернігівські школи переводять на дистанційне навчання.
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