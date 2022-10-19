Однак батьки, чиї діти вчаться онлайн, часто стурбовані якістю та організацією навчання. Зокрема їх цікавить, скільки мають тривати уроки на дистанційці.

Важливо Скільки шкіл в Україні готові до очного навчання у час війни

Скільки має тривати урок під час онлайн-навчання

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що є визначений час для онлайн-занять в умовах воєнного стану для різних класів.

Так, діти повинні вчитися онлайн таким чином:

1 – 2 класи – два уроки по 30 хвилин або три – по 20 хвилин;

3 – 4 класи – два уроки по 45 хвилин або три – по 30 хвилин, або чотири – по 20 хвилин;

5 – 6 класи – два уроки по 45 хвилин або три – по 35 хвилин, або чотири – по 25 хвилин;

7 – 9 класи – два уроки по 45 хвилин або три – по 40 хвилин, або чотири – по 30 хвилин, або п’ять – по 25 хвилин;

10 – 11 класи – три уроки по 45 хвилин або чотири – по 35 хвилин, або п’ять – по 30 хвилин, або шість – по 25 хвилин.

Якщо дитина перебуває за кордоном

Для учнів, які через війну виїхали за кордон та здобувають освіту у другу зміну, також є свій режим. У таких школярів уроки в українській школі мають починатись не пізніше 16:00 години.

До слова, для учнів 1 – 4 класів допустимою є організація занять у другу зміну.

Читайте Війна в Україні: з якими проблемами зіштовхуються школярі під час навчання

Як зараз вчаться діти в Україні

Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами та нападами дронів-камікадзе.

Очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.

На Тернопільщині у школах, де є укриття, з 17 жовтня відновили очне навчання, пише "Суспільне". В офлайн форматі працює 801 заклад освіти, змішано – 375, дистанційно – 22 навчальні заклади.

17 жовтня у Житомирі запрацювали дитсадки, роботу яких призупинили 11 жовтня після ракетного удару, інформує "Суспільне".

А на Черкащині з 17 жовтня школярі навчатимуться у змішаному форматі, повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Також з 17 жовтня у школах Кам'янського, що на Дніпропетровщині, відновили очне навчання, повідомив міський голова Андрій Білоусов.

З 17 жовтня навчальні заклади Одещини, де облаштоване укриття, теж відновили роботу в очній або змішаній формі. Про це повідомив директор Департаменту освіти та науки Одеської ОВА.

З 17 жовтня в Івано-Франківську, за словами мера міста Руслана Марцінківа, відновили роботу дитячих садків. Коли школярі зможуть повернутися до очного навчання, поки не відомо.

На Львівщині з понеділка, 17 жовтня, школярі в області також повернулися до очного навчання, повідомив очільник області Максим Козицький.

У Києві всі навчальні заклади перейшли на дистанційку через атаку дронів.

З 18 жовтня чернігівські школи переводять на дистанційне навчання.

До теми – які переваги у дистанційної освіти: дивіться відео