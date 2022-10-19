Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, що більшість шкіл в Україні мають надійні укриття. Вони готові до офлайн-навчання.

Важливо Що робити дітям та вчителям, якщо повітряна тривога лунає зранку

Скільки закладів освіти готові до очного навчання

За словами міністра, 70% шкіл в Україні готові до запровадження очного навчання. Загалом надійні укриття має понад 62% закладів освіти нашої країни.

Шкарлет також уточнив, що рішення щодо форми навчання у конкретній області чи місті ухвалюватиме обласна чи міська влада. Найважливіше – безпека у регіоні.

Чи готові батьки віддати дитину до школи

Очільник МОН при цьому додав, що є батьки, які у час війни бояться віддавати дитину до школи.

Також є й ті, хто навпаки хоче відвести дитину до школи. Ці батьки вважають, що малечі там буде безпечніше. Адже у разі тривоги вчитель зможе евакуювати дитину до укриття. Тож їй не доведеться перебувати самій удома в багатоповерхівці.

Як зараз вчаться діти в Україні

Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами та нападами дронів-камікадзе.

Очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.

На Тернопільщині у школах, де є укриття, з 17 жовтня відновили очне навчання, пише "Суспільне". В офлайн форматі працює 801 заклад освіти, змішано – 375, дистанційно – 22 навчальні заклади.

17 жовтня у Житомирі запрацювали дитсадки, роботу яких призупинили 11 жовтня після ракетного удару, інформує "Суспільне".

А на Черкащині з 17 жовтня школярі навчатимуться у змішаному форматі, повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Також з 17 жовтня у школах Кам'янського, що на Дніпропетровщині, відновили очне навчання, повідомив міський голова Андрій Білоусов.

З 17 жовтня навчальні заклади Одещини, де облаштоване укриття, теж відновили роботу в очній або змішаній формі. Про це повідомив директор Департаменту освіти та науки Одеської ОВА.

З 17 жовтня в Івано-Франківську, за словами мера міста Руслана Марцінківа, відновили роботу дитячих садків. Коли школярі зможуть повернутися до очного навчання, поки не відомо.

На Львівщині з понеділка, 17 жовтня, школярі в області також повернулися до очного навчання, повідомив очільник області Максим Козицький.

У Києві всі навчальні заклади перейшли на дистанційку через атаку дронів.

З 18 жовтня чернігівські школи переводять на дистанційне навчання.

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