Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, що більшість шкіл в Україні мають надійні укриття. Вони готові до офлайн-навчання.
Важливо Що робити дітям та вчителям, якщо повітряна тривога лунає зранку
Скільки закладів освіти готові до очного навчання
За словами міністра, 70% шкіл в Україні готові до запровадження очного навчання. Загалом надійні укриття має понад 62% закладів освіти нашої країни.
Шкарлет також уточнив, що рішення щодо форми навчання у конкретній області чи місті ухвалюватиме обласна чи міська влада. Найважливіше – безпека у регіоні.
Чи готові батьки віддати дитину до школи
Очільник МОН при цьому додав, що є батьки, які у час війни бояться віддавати дитину до школи.
Також є й ті, хто навпаки хоче відвести дитину до школи. Ці батьки вважають, що малечі там буде безпечніше. Адже у разі тривоги вчитель зможе евакуювати дитину до укриття. Тож їй не доведеться перебувати самій удома в багатоповерхівці.
Як зараз вчаться діти в Україні
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами та нападами дронів-камікадзе.
- Очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.
- На Тернопільщині у школах, де є укриття, з 17 жовтня відновили очне навчання, пише "Суспільне". В офлайн форматі працює 801 заклад освіти, змішано – 375, дистанційно – 22 навчальні заклади.
- 17 жовтня у Житомирі запрацювали дитсадки, роботу яких призупинили 11 жовтня після ракетного удару, інформує "Суспільне".
- А на Черкащині з 17 жовтня школярі навчатимуться у змішаному форматі, повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
- Також з 17 жовтня у школах Кам'янського, що на Дніпропетровщині, відновили очне навчання, повідомив міський голова Андрій Білоусов.
- З 17 жовтня навчальні заклади Одещини, де облаштоване укриття, теж відновили роботу в очній або змішаній формі. Про це повідомив директор Департаменту освіти та науки Одеської ОВА.
- З 17 жовтня в Івано-Франківську, за словами мера міста Руслана Марцінківа, відновили роботу дитячих садків. Коли школярі зможуть повернутися до очного навчання, поки не відомо.
- На Львівщині з понеділка, 17 жовтня, школярі в області також повернулися до очного навчання, повідомив очільник області Максим Козицький.
- У Києві всі навчальні заклади перейшли на дистанційку через атаку дронів.
- З 18 жовтня чернігівські школи переводять на дистанційне навчання.
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