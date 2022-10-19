Департамент освіти і науки КМДА розробив алгоритм дій для вчителів та дітей на випадок ранкової тривоги. Зокрема, що робити у разі оголошення тривоги до початку навчання.
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Що робити, якщо тривога лунає зранку
Так, дітям та вчителям при оголошенні повітряної тривоги зранку радять:
- Працівники шкіл, садочків, а також діти мають терміново спуститися в укриття. Зокрема, якщо вони вдома чи по дорозі до навчального закладу.
- Якщо тривога лунає під час прийому чи приходу до закладу освіти, діти разом із вчителями та батьками мають терміново перейти в укриття.
- Перебувати у сховищі треба доти, поки не оголосять про відбій тривоги.
Якщо лунає відбій повітряної тривоги
- Після відбою школи у цей день продовжують навчання дистанційно.
- Онлайн-навчання має розпочатися не пізніше, ніж через годину після скасування тривоги.
- Рішення про організацію навчання ухвалює адміністрація закладу освіти й повідомляє працівників, учнів, батьків.
- Дитсадки розпочинають роботу не пізніше, ніж через годину після відбою тривоги. Рішення про навчання також ухвалює адміністрація закладу та інформує працівників і батьків.
- Якщо дитина перебуває в укритті школи чи садка під час повітряної тривоги, батьки можуть її забрати лише після відбою.
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Як зараз вчаться діти в Україні
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами та нападами дронів-камікадзе.
- Очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.
- На Тернопільщині у школах, де є укриття, з 17 жовтня відновили очне навчання, пише "Суспільне". В офлайн форматі працює 801 заклад освіти, змішано – 375, дистанційно – 22 навчальні заклади.
- 17 жовтня у Житомирі запрацювали дитсадки, роботу яких призупинили 11 жовтня після ракетного удару, інформує "Суспільне".
- А на Черкащині з 17 жовтня школярі навчатимуться у змішаному форматі, повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
- Також з 17 жовтня у школах Кам'янського, що на Дніпропетровщині, відновили очне навчання, повідомив міський голова Андрій Білоусов.
- З 17 жовтня навчальні заклади Одещини, де облаштоване укриття, теж відновили роботу в очній або змішаній формі. Про це повідомив директор Департаменту освіти та науки Одеської ОВА.
- З 17 жовтня в Івано-Франківську, за словами мера міста Руслана Марцінківа, відновили роботу дитячих садків. Коли школярі зможуть повернутися до очного навчання, поки не відомо.
- На Львівщині з понеділка, 17 жовтня, школярі в області також повернулися до очного навчання, повідомив очільник області Максим Козицький.
- У Києві всі навчальні заклади перейшли на дистанційку через атаку дронів.
- З 18 жовтня чернігівські школи переводять на дистанційне навчання.
Які переваги у дистанційної освіти: дивіться відео