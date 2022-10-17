Зараз українські військові продовжують звільняти населені пункти Харківщини від агресора. На деокупованих землях відновлюється також і навчання у школах та садочках.
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Скільки дітей навчається на Харківщині
Очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що на сьогодні у навчальних закладах області вчиться понад 223 тисяч школярів та 12 тисяч дошкільнят. Усі заняття відбуваються дистанційно.
Також він розповів, що на деокупованих територіях Харківщини вже вчаться школярі. Зокрема, навчання триває у деяких школах Чугуївського району. На звільненій від росіян території області перебуває понад 2,5 тисячі учнів та 500 вчителів.
Скільки навчальних закладів понищила Росія
Голова Харківської ОДА також розповів, що близько 30% закладів освіти області постраждали від російських обстрілів. До війни працювало понад 1,6 тисячі освітніх закладів. Зараз зруйновано або пошкоджено 530. У приміщеннях навчальних закладів області тривають відновлювальні роботи.
Наше головне завдання – щоб кожна дитина була залучена до освітнього процесу і не втратила цей навчальний рік,
– наголосив Синєгубов.
Важливо Скільки Росія вбила дітей та понищила навчальних закладів в Україні
Яка зараз ситуація із навчанням в Україні
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами.
- Очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.
- З 17 жовтня в Івано-Франківську, за словами мера міста Руслана Марцінківа, планують відновити роботу дитячих садків. Коли школярі зможуть повернутися до очного навчання, поки не відомо.
- На Львівщині з понеділка, 17 жовтня, школярі в області також повертаються до очного навчання, повідомив очільник області Максим Козицький.
- У Києві всі навчальні заклади перейшли на дистанційку через атаку дронів.
- На Сумщині діти йдуть на канікули, адже регіон зазнав масованих обстрілів з боку Росії. В області пошкоджені лінії електропередач і є проблеми з опаленням.
- Рішення про запровадження дострокових канікул та продовження онлайн-навчання в інших регіонах ухвалюватиме місцева влада.
- Рішення про те, як вчитимуться діти цього тижня, ухвалюватимуть батьки разом з місцевою владою.
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