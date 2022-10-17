Сейчас украинские военные продолжают освобождать населенные пункты Харьковской области от агрессора. На деоккупированных землях возобновляется также обучение в школах и садах.
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Сколько детей учится в Харьковской области
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что на сегодняшний день в учебных заведениях области учится более 223 тысяч школьников и 12 тысяч дошкольников. Все занятия проходят дистанционно.
Также он рассказал, что на деоккупированных территориях Харьковской области уже учатся школьники. В частности, обучение продолжается в некоторых школах Чугуевского района. На освобожденной от россиян территории области находится более 2,5 тысяч учеников и 500 учителей.
Сколько учебных заведений уничтожила Россия
Глава Харьковской ОГА также рассказал, что около 30% учебных заведений области пострадали от российских обстрелов. До войны работало более 1,6 тысяч образовательных учреждений. Сейчас разрушены или повреждены 530. В помещениях учебных заведений области продолжаются восстановительные работы.
Наша главная задача – чтобы каждый ребенок был вовлечен в образовательный процесс и не потерял этот учебный год,
– подчеркнул Синегубов.
Важно Сколько Россия убила детей и уничтожила учебных заведений в Украине
Какая сейчас ситуация с обучением в Украине
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами.
- Очную учебу в нашем государстве, скорее всего, не отменят.
- С 17 октября в Ивано-Франковске, по словам мэра города Руслана Марцинкива, планируют возобновить работу детских садов. Когда школьники смогут вернуться к очной учебе, пока неизвестно.
- Во Львовской области с понедельника, 17 октября, школьники в области также возвращаются к очной учебе, сообщил глава области Максим Козицкий.
- В Киеве все учебные заведения перешли на дистанционку из-за атаки дронов.
- В Сумской области дети идут на каникулы, ведь регион подвергся массированным обстрелам со стороны России. В области повреждены линии электропередач и есть проблемы с отоплением.
- Решение о введении досрочных каникул и продолжении онлайн-обучения в других регионах будут принимать местные власти.
- Решение о том, как будут учиться дети на этой неделе, будут принимать родители вместе с местными властями.
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