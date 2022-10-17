Сейчас украинские военные продолжают освобождать населенные пункты Харьковской области от агрессора. На деоккупированных землях возобновляется также обучение в школах и садах.

Читайте Бросали в застенки: как учителя на Харьковщине страдали из-за отказа сотрудничать с россиянами

Сколько детей учится в Харьковской области

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что на сегодняшний день в учебных заведениях области учится более 223 тысяч школьников и 12 тысяч дошкольников. Все занятия проходят дистанционно.

Также он рассказал, что на деоккупированных территориях Харьковской области уже учатся школьники. В частности, обучение продолжается в некоторых школах Чугуевского района. На освобожденной от россиян территории области находится более 2,5 тысяч учеников и 500 учителей.

Что любопытно! Каникулы в школах Харьковской области начнутся планово – 24 октября.

Сколько учебных заведений уничтожила Россия

Глава Харьковской ОГА также рассказал, что около 30% учебных заведений области пострадали от российских обстрелов. До войны работало более 1,6 тысяч образовательных учреждений. Сейчас разрушены или повреждены 530. В помещениях учебных заведений области продолжаются восстановительные работы.

Наша главная задача – чтобы каждый ребенок был вовлечен в образовательный процесс и не потерял этот учебный год,

– подчеркнул Синегубов.

Важно Сколько Россия убила детей и уничтожила учебных заведений в Украине

Какая сейчас ситуация с обучением в Украине

Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами.

Очную учебу в нашем государстве, скорее всего, не отменят.

С 17 октября в Ивано-Франковске, по словам мэра города Руслана Марцинкива, планируют возобновить работу детских садов. Когда школьники смогут вернуться к очной учебе, пока неизвестно.

Во Львовской области с понедельника, 17 октября, школьники в области также возвращаются к очной учебе, сообщил глава области Максим Козицкий.

В Киеве все учебные заведения перешли на дистанционку из-за атаки дронов.

В Сумской области дети идут на каникулы, ведь регион подвергся массированным обстрелам со стороны России. В области повреждены линии электропередач и есть проблемы с отоплением.

Решение о введении досрочных каникул и продолжении онлайн-обучения в других регионах будут принимать местные власти.

Решение о том, как будут учиться дети на этой неделе, будут принимать родители вместе с местными властями.

Какие преимущества у дистанционного образования: смотрите видео