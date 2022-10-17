Глава Минобразования Сергей Шкарлет уже обратился к начальникам ОВА и директорам школ. Они должны учесть безопасность в регионе, прежде чем ввести определенный формат обучения.

Важно В некоторых областях – каникулы: как будут учиться дети в Украине на следующей неделе

Кто будет определять формат обучения

В Украине, по данным МОН, почти 63% всех учебных заведений имеют укрытия и могут работать очно.

Что интересно! Как будет продолжать обучение каждый ребенок с 17 октября: очно, дистанционно или смешанно, – решают родители.

Однако руководители областей и учреждений образования должны учесть:

готовность укрытий в учебных заведениях;

условия пребывания детей в школах и садиках;

прерывание обучения в случае воздушной тревоги.

Безопасность – единственное условие очного и смешанного обучения,

– подчеркнули в Минобразования.

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Какая сейчас ситуация с обучением в Украине

Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами.

Очное обучение в нашем государстве скорее всего не отменят.

С 17 октября в Ивано-Франковске, по словам мэра города Руслана Марцинкива, планируют возобновить работу детских садов. Когда школьники смогут вернуться к очному обучению, пока не известно.

На Львовщине с понедельника, 17 октября, школьники в области также возвращаются к очному обучению, сообщил глава области Максим Козицкий.

В Киеве все учебные заведения перешли на дистанционку из-за атаки дронов.

В Сумской области дети идут на каникулы, ведь регион подвергся массированным обстрелам со стороны России. В области повреждены линии электропередач и есть проблемы с отоплением.

Решение о введении досрочных каникул и продолжении онлайн-обучения в других регионах будут принимать местные власти.

Какие преимущества у дистанционного образования: смотрите видео