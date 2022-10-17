Глава Минобразования Сергей Шкарлет уже обратился к начальникам ОВА и директорам школ. Они должны учесть безопасность в регионе, прежде чем ввести определенный формат обучения.

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Кто будет определять формат обучения

В Украине, по данным МОН, почти 63% всех учебных заведений имеют укрытия и могут работать очно.

Однако руководители областей и учреждений образования должны учесть:

  • готовность укрытий в учебных заведениях;
  • условия пребывания детей в школах и садиках;
  • прерывание обучения в случае воздушной тревоги.

Безопасность – единственное условие очного и смешанного обучения,
– подчеркнули в Минобразования.

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Какая сейчас ситуация с обучением в Украине

  • Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами.
  • Очное обучение в нашем государстве скорее всего не отменят.
  • С 17 октября в Ивано-Франковске, по словам мэра города Руслана Марцинкива, планируют возобновить работу детских садов. Когда школьники смогут вернуться к очному обучению, пока не известно.
  • На Львовщине с понедельника, 17 октября, школьники в области также возвращаются к очному обучению, сообщил глава области Максим Козицкий.
  • В Киеве все учебные заведения перешли на дистанционку из-за атаки дронов.
  • В Сумской области дети идут на каникулы, ведь регион подвергся массированным обстрелам со стороны России. В области повреждены линии электропередач и есть проблемы с отоплением.
  • Решение о введении досрочных каникул и продолжении онлайн-обучения в других регионах будут принимать местные власти.

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