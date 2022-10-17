Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет уже звернувся до начальників ОВА та директорів шкіл. Вони мають врахувати безпеку в регіоні, перш ніж запровадити певний формат навчання.

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Хто визначатиме формат навчання

В Україні, за даними МОН, майже 63% усіх закладів освіти мають укриття і можуть працювати очно.

Що цікаво! Як продовжуватиме навчання кожна дитина з 17 жовтня: очно, дистанційно чи змішано, – вирішують батьки.

Однак очільники області та закладів освіти мають врахувати:

готовність укриттів у закладах освіти;

умови перебування дітей у школах та садочках;

переривання навчання у разі повітряної тривоги.

Безпека – єдина умова очного і змішаного навчання,

– наголосили у Міносвіти.

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Яка зараз ситуація із навчанням в Україні

Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами.

Очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.

З 17 жовтня в Івано-Франківську, за словами мера міста Руслана Марцінківа, планують відновити роботу дитячих садків. Коли школярі зможуть повернутися до очного навчання, поки не відомо.

На Львівщині з понеділка, 17 жовтня, школярі в області також повертаються до очного навчання, повідомив очільник області Максим Козицький.

У Києві всі навчальні заклади перейшли на дистанційку через атаку дронів.

На Сумщині діти йдуть на канікули, адже регіон зазнав масованих обстрілів з боку Росії. В області пошкоджені лінії електропередач і є проблеми з опаленням.

Рішення про запровадження дострокових канікул та продовження онлайн-навчання в інших регіонах ухвалюватиме місцева влада.