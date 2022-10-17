Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет уже звернувся до начальників ОВА та директорів шкіл. Вони мають врахувати безпеку в регіоні, перш ніж запровадити певний формат навчання.
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Хто визначатиме формат навчання
В Україні, за даними МОН, майже 63% усіх закладів освіти мають укриття і можуть працювати очно.
Однак очільники області та закладів освіти мають врахувати:
- готовність укриттів у закладах освіти;
- умови перебування дітей у школах та садочках;
- переривання навчання у разі повітряної тривоги.
Безпека – єдина умова очного і змішаного навчання,
– наголосили у Міносвіти.
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Яка зараз ситуація із навчанням в Україні
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами.
- Очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.
- З 17 жовтня в Івано-Франківську, за словами мера міста Руслана Марцінківа, планують відновити роботу дитячих садків. Коли школярі зможуть повернутися до очного навчання, поки не відомо.
- На Львівщині з понеділка, 17 жовтня, школярі в області також повертаються до очного навчання, повідомив очільник області Максим Козицький.
- У Києві всі навчальні заклади перейшли на дистанційку через атаку дронів.
- На Сумщині діти йдуть на канікули, адже регіон зазнав масованих обстрілів з боку Росії. В області пошкоджені лінії електропередач і є проблеми з опаленням.
- Рішення про запровадження дострокових канікул та продовження онлайн-навчання в інших регіонах ухвалюватиме місцева влада.
Які переваги у дистанційної освіти: дивіться відео