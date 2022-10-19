Департамент образования и науки КГГА разработал алгоритм действий для учителей и детей на случай утренней тревоги. В частности, что делать в случае объявления тревоги до начала обучения.

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Что делать, если тревога раздается утром

Так, детям и учителям при объявлении воздушной тревоги утром советуют:

Работники школ, садиков, а также дети должны срочно спуститься в укрытие. В частности, если они дома или по дороге в учебное заведение.

Если тревога звучит во время приема или прихода в учебное заведение, дети вместе с учителями и родителями должны срочно перейти в укрытие.

Находиться в хранилище нужно, пока не объявят об отбое тревоги.

Если раздается отбой воздушной тревоги

После отбоя школы в этот день продолжают обучение дистанционно.

Онлайн-обучение должно начаться не позже, чем через час после отмены тревоги.

Решение об организации обучения принимает администрация учебного заведения и сообщает работникам, ученикам, родителям.

Детсады начинают работу не позже, чем через час после отбоя тревоги. Решение об обучении также принимает администрация заведения и информирует работников и родителей.

Если ребенок находится в укрытии школы или садика во время воздушной тревоги, родители могут его унести только после отбоя.

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Как сейчас учатся дети в Украине

Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами и нападениями дронов-камикадзе.

Очную учебу в нашем государстве скорее всего не отменят.

В Тернопольской области в школах, где есть укрытие, с 17 октября возобновили очное обучение, пишет "Суспільне". В офлайн формате работает 801 учебное заведение, смешано – 375, дистанционно – 22 учебных заведения.

17 октября в Житомире заработали детсады, работу которых приостановили 11 октября после ракетного удара, сообщает "Суспільне".

А в Черкасской области с 17 октября школьники будут учиться в смешанном формате, сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Также с 17 октября в школах Каменского на Днепропетровщине возобновили очную учебу, сообщил городской голова Андрей Белоусов.

С 17 октября учебные заведения Одесщины, где обустроено укрытие, тоже возобновили работу в очной или смешанной форме. Об этом сообщил директор Департамента образования и науки Одесской ОВА.

С 17 октября в Ивано-Франковске, по словам мэра города Руслана Марцинкива, возобновили работу детских садов. Когда школьники смогут вернуться к очной учебе, пока неизвестно.

Во Львовской области с понедельника, 17 октября, школьники в области также вернулись к очной учебе, сообщил глава области Максим Козицкий.

В Киеве все учебные заведения перешли на дистанционку из-за атаки дронов.

С 18 октября черниговские школы переводят на дистанционное обучение.

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