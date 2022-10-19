Зараз діти не у всіх регіонах України мають можливість отримувати якісну освіту. При цьому зіштовхуються зі значними проблемами під час навчання.

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З якими проблемами зіштовхуються школярі

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов розповів, що українські діти під час війни зіштовхуються з кількома проблемами.

Проблема психологічної підтримки.

Проблема оцінки освітніх втрат

Горбачов наголошує, що дитина не може отримати якісну освіту у таких воєнних умовах.

Частина дітей тривалий час не навчалася, з різних причин: перебування в укриттях, бомбардування, переїзди, відсутність гаджетів та інтернету,

– уточнює освітній омбудсмен.

Багато дітей перебуває за кордоном

За законами країни перебування, нагадав Горбачов, діти повинні відвідувати місцеву школу. Тож багато дітей не мають можливості навчатися в українських школах. А це – освітні втрати.

Організація навчання

За словами освітнього омбудсмена, це дуже велика проблема. Він наголосив, що підтримує ідею, аби в межах одного закладу освіти комбінувалися всі форми здобуття освіти – очна, дистанційна, змішана. Але навчання потрібно правильно організувати. Також не забути про правильну оплату праці вчителів.

Так, пропонувати вирішення цих проблем мають експерти разом з директорами шкіл та вчителями.

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Як зараз вчаться діти в Україні