Зараз діти не у всіх регіонах України мають можливість отримувати якісну освіту. При цьому зіштовхуються зі значними проблемами під час навчання.
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З якими проблемами зіштовхуються школярі
Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов розповів, що українські діти під час війни зіштовхуються з кількома проблемами.
- Проблема психологічної підтримки.
- Проблема оцінки освітніх втрат
Горбачов наголошує, що дитина не може отримати якісну освіту у таких воєнних умовах.
Частина дітей тривалий час не навчалася, з різних причин: перебування в укриттях, бомбардування, переїзди, відсутність гаджетів та інтернету,
– уточнює освітній омбудсмен.
- Багато дітей перебуває за кордоном
За законами країни перебування, нагадав Горбачов, діти повинні відвідувати місцеву школу. Тож багато дітей не мають можливості навчатися в українських школах. А це – освітні втрати.
- Організація навчання
За словами освітнього омбудсмена, це дуже велика проблема. Він наголосив, що підтримує ідею, аби в межах одного закладу освіти комбінувалися всі форми здобуття освіти – очна, дистанційна, змішана. Але навчання потрібно правильно організувати. Також не забути про правильну оплату праці вчителів.
Так, пропонувати вирішення цих проблем мають експерти разом з директорами шкіл та вчителями.
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Як зараз вчаться діти в Україні
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами та нападами дронів-камікадзе.
- Очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.
- На Тернопільщині у школах, де є укриття, з 17 жовтня відновили очне навчання, пише "Суспільне". В офлайн форматі працює 801 заклад освіти, змішано – 375, дистанційно – 22 навчальні заклади.
- 17 жовтня у Житомирі запрацювали дитсадки, роботу яких призупинили 11 жовтня після ракетного удару, інформує "Суспільне".
- А на Черкащині з 17 жовтня школярі навчатимуться у змішаному форматі, повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
- Також з 17 жовтня у школах Кам'янського, що на Дніпропетровщині, відновили очне навчання, повідомив міський голова Андрій Білоусов.
- З 17 жовтня навчальні заклади Одещини, де облаштоване укриття, теж відновили роботу в очній або змішаній формі. Про це повідомив директор Департаменту освіти та науки Одеської ОВА.
- З 17 жовтня в Івано-Франківську, за словами мера міста Руслана Марцінківа, відновили роботу дитячих садків. Коли школярі зможуть повернутися до очного навчання, поки не відомо.
- На Львівщині з понеділка, 17 жовтня, школярі в області також повернулися до очного навчання, повідомив очільник області Максим Козицький.
- У Києві всі навчальні заклади перейшли на дистанційку через атаку дронів.
- З 18 жовтня чернігівські школи переводять на дистанційне навчання.