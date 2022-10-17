Найбільше українців через війну виїхало до Польщі. Відповідно саме у школах цієї країни навчається найбільше українських дітей.
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Українських дітей безкоштовно готуватимуть до школи
Так, майбутні учні з України зможуть безкоштовно підготуватися до вступу у польську школу. У цьому їм допоможе Школа майбутнього першокласника. Сюди прийматимуть дітей віком 5 – 6 років. У групах буде по 22 дитини. Заняття відбуватимуться 3 рази на тиждень – з 17:00 до 19:00.
При цьому школа забезпечила перекус та необхідні матеріали для навчання. Організатором, до слова, є фундація "Незламна Україна".
Де готуватимуть дітей і що містить програма
Діти зможуть ходити на підготовку до школи у таких містах Польщі:
- Варшава;
- Краків;
- Вроцлав;
- Гданськ;
- Катовіце;
- Жешув;
- Познань;
- Бидгощ;
- Люблін;
- Лодзь;
- Щецин;
- Білосток.
Навчальна програма містить такі аспекти:
- соціалізацію дитини;
- розвиток мовлення;
- цікаву математику;
- розвиток логіки та пам’яті;
- основи граматики;
- підготовку руки до письма;
- розвиток дрібної моторики;
- пізнання навколишнього світу;
- розвиток абстрактного мислення;
- ритміку та вивчення польської мови.
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Як записати дитину
Навчання у школі стартує 1 листопада. Батьки майбутніх першокласників мають заповнити анкету на сайті програми за цим посиланням. Реєстрація – до 21 жовтня.
Скільки українських дітей вчиться у школах Польщі
- Заступник міністра освіти і науки Польщі Томаш Жимковські повідомив, що станом на 12 жовтня у польських школах навчалося близько 200 тисяч дітей з України.
- Ще приблизно стільки ж дітей здобуває освіту в українських школах онлайн, перебуваючи у Польщі.
- У порівнянні з минулим роком більше українських учнів вчиться у загальних класах з польськими ровесниками. Так, зменшилася кількість таких школярів у підготовчих класах.
Яка кількість українців перебуває у Польщі
За даними Жимковського, у Польщі можуть перебувати приблизно 1,5 – 2 мільйони українців, які втекли від війни. З них 430 тисяч наших земляків знайшли легальну роботу. Натомість загалом в Польщі може перебувати приблизно 3,5 мільйони українців.