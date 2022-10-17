Найбільше українців через війну виїхало до Польщі. Відповідно саме у школах цієї країни навчається найбільше українських дітей.

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Українських дітей безкоштовно готуватимуть до школи

Так, майбутні учні з України зможуть безкоштовно підготуватися до вступу у польську школу. У цьому їм допоможе Школа майбутнього першокласника. Сюди прийматимуть дітей віком 5 – 6 років. У групах буде по 22 дитини. Заняття відбуватимуться 3 рази на тиждень – з 17:00 до 19:00.

При цьому школа забезпечила перекус та необхідні матеріали для навчання. Організатором, до слова, є фундація "Незламна Україна".

Де готуватимуть дітей і що містить програма

Діти зможуть ходити на підготовку до школи у таких містах Польщі:

  • Варшава;
  • Краків;
  • Вроцлав;
  • Гданськ;
  • Катовіце;
  • Жешув;
  • Познань;
  • Бидгощ;
  • Люблін;
  • Лодзь;
  • Щецин;
  • Білосток.

Навчальна програма містить такі аспекти:

  • соціалізацію дитини;
  • розвиток мовлення;
  • цікаву математику;
  • розвиток логіки та пам’яті;
  • основи граматики;
  • підготовку руки до письма;
  • розвиток дрібної моторики;
  • пізнання навколишнього світу;
  • розвиток абстрактного мислення;
  • ритміку та вивчення польської мови.

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Як записати дитину

Навчання у школі стартує 1 листопада. Батьки майбутніх першокласників мають заповнити анкету на сайті програми за цим посиланням. Реєстрація – до 21 жовтня.

Скільки українських дітей вчиться у школах Польщі

  • Заступник міністра освіти і науки Польщі Томаш Жимковські повідомив, що станом на 12 жовтня у польських школах навчалося близько 200 тисяч дітей з України.
  • Ще приблизно стільки ж дітей здобуває освіту в українських школах онлайн, перебуваючи у Польщі.
  • У порівнянні з минулим роком більше українських учнів вчиться у загальних класах з польськими ровесниками. Так, зменшилася кількість таких школярів у підготовчих класах.

Яка кількість українців перебуває у Польщі

За даними Жимковського, у Польщі можуть перебувати приблизно 1,5 – 2 мільйони українців, які втекли від війни. З них 430 тисяч наших земляків знайшли легальну роботу. Натомість загалом в Польщі може перебувати приблизно 3,5 мільйони українців.