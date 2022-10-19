Сейчас не во всех регионах Украины дети могут получать качественное образование. При этом сталкиваются с большими проблемами во время обучения.
Важно Педагоги-коллаборанты после освобождения территорий работают на своих должностях – Горбачев
С какими проблемами сталкиваются школьники
Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев рассказал, что украинские дети во время войны сталкиваются с несколькими проблемами.
- Проблема психологической поддержки.
- Проблема оценки образовательных потерь
Горбачев отмечает, что ребенок не может получить качественное образование в таких военных условиях.
Часть детей долго не училась, по разным причинам: пребывание в укрытиях, бомбардировки, переезды, отсутствие гаджетов и интернета,
– уточняет образовательный омбудсмен.
- Многие дети находятся за границей
По законам страны пребывания, напомнил Горбачев, дети должны посещать местную школу. Поэтому у многих детей нет возможности учиться в украинских школах. А это – образовательные потери.
- Организация обучения
По словам образовательного омбудсмена, это очень большая проблема. Он подчеркнул, что поддерживает идею, чтобы в рамках одного учебного заведения комбинировались все формы получения образования – очная, дистанционная, смешанная. Но обучение нужно правильно организовать. Также не забыть о правильной оплате труда учителей.
Предлагать решение этих проблем должны эксперты вместе с директорами школ и учителями.
Читайте Украинских детей в Польше бесплатно будут готовить в школу
Как сейчас учатся дети в Украине
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами и нападениями дронов-камикадзе.
- Очную учебу в нашем государстве скорее всего не отменят.
- В Тернопольской области в школах, где есть укрытие, с 17 октября возобновили очное обучение, пишет "Суспільне". В офлайн формате работает 801 учебное заведение, смешано – 375, дистанционно – 22 учебных заведения.
- 17 октября в Житомире заработали детсады, работу которых приостановили 11 октября после ракетного удара, сообщает "Суспільне".
- А в Черкасской области с 17 октября школьники будут учиться в смешанном формате, сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.
- Также с 17 октября в школах Каменского в Днепропетровской области возобновили очную учебу, сообщил городской голова Андрей Белоусов.
- С 17 октября учебные заведения Одесской области, где обустроено укрытие, тоже возобновили работу в очной или смешанной форме. Об этом сообщил директор Департамента образования и науки Одесской ОВА.
- С 17 октября в Ивано-Франковске, по словам мэра города Руслана Марцинкива, возобновили работу детских садов. Когда школьники смогут вернуться к очной учебе, пока неизвестно.
- Во Львовской области с понедельника, 17 октября, школьники в области также вернулись к очной учебе, сообщил глава области Максим Козицкий.
- В Киеве все учебные заведения перешли на дистанционку из-за атаки дронов.
- С 18 октября черниговские школы переводят на дистанционное обучение.