Больше всего украинцев из-за войны выехало в Польшу. Соответственно, именно в школах этой страны учится больше всего украинских детей.

Важно Сколько детей-беженцев из Украины учится в школах Польши и дистанционно – в украинских

Украинских детей будут бесплатно готовить к школе

Так, будущие ученики из Украины смогут бесплатно подготовиться к поступлению в польскую школу. В этом им поможет Школа будущего первоклассника. Сюда будут принимать детей 5 – 6 лет. В группах будет по 22 ребенка. Занятия будут проходить 3 раза в неделю – с 17:00 до 19:00.

При этом школа обеспечила перекус и необходимые учебные материалы. Организатором, к слову, является фонд "Несокрушимая Украина".

Где будут готовить детей и что содержит программа

Дети смогут ходить на подготовку к школе в таких городах Польши:

  • Варшава;
  • Краков;
  • Вроцлав;
  • Гданьск;
  • Катовице;
  • Жешув;
  • Познань;
  • Быдгощ;
  • Люблин;
  • Лодзь;
  • Щецин;
  • Белосток.

Учебная программа содержит следующие аспекты:

  • социализацию ребенка;
  • развитие речи;
  • интересную математику;
  • развитие логики и памяти;
  • основы грамматики;
  • подготовку руки к письму;
  • развитие мелкой моторики;
  • познание окружающего мира;
  • развитие абстрактного мышления;
  • ритмику и изучение польского языка

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Как записать ребенка

Обучение в школе стартует с 1 ноября. Чтобы зарегистрироваться, родители будущих первоклассников должны заполнить анкету на сайте программы по этой ссылке. Регистрация – до 21 октября.

Сколько детей учится в школах Польши

  • Заместитель министра образования и науки Польши Томаш Жимковски сообщил, что по состоянию на 12 октября в польских школах училось около 200 тысяч детей из Украины.
  • Еще примерно столько же детей получает образование в украинских школах онлайн, находясь в Польше.
  • По сравнению с прошлым годом больше украинских учеников обучается в общих классах с польскими ровесниками. Так, уменьшилось количество таких школьников в подготовительных классах.

Какое количество украинцев находится в Польше

По данным Жимковского, в Польше могут находиться примерно 1,5 – 2 миллиона украинцев, сбежавших от войны. Из них 430 000 наших земляков нашли легальную работу. В целом же в Польше может находиться примерно 3,5 миллиона украинцев.