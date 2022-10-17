Больше всего украинцев из-за войны выехало в Польшу. Соответственно, именно в школах этой страны учится больше всего украинских детей.
Важно Сколько детей-беженцев из Украины учится в школах Польши и дистанционно – в украинских
Украинских детей будут бесплатно готовить к школе
Так, будущие ученики из Украины смогут бесплатно подготовиться к поступлению в польскую школу. В этом им поможет Школа будущего первоклассника. Сюда будут принимать детей 5 – 6 лет. В группах будет по 22 ребенка. Занятия будут проходить 3 раза в неделю – с 17:00 до 19:00.
При этом школа обеспечила перекус и необходимые учебные материалы. Организатором, к слову, является фонд "Несокрушимая Украина".
Где будут готовить детей и что содержит программа
Дети смогут ходить на подготовку к школе в таких городах Польши:
- Варшава;
- Краков;
- Вроцлав;
- Гданьск;
- Катовице;
- Жешув;
- Познань;
- Быдгощ;
- Люблин;
- Лодзь;
- Щецин;
- Белосток.
Учебная программа содержит следующие аспекты:
- социализацию ребенка;
- развитие речи;
- интересную математику;
- развитие логики и памяти;
- основы грамматики;
- подготовку руки к письму;
- развитие мелкой моторики;
- познание окружающего мира;
- развитие абстрактного мышления;
- ритмику и изучение польского языка
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Как записать ребенка
Обучение в школе стартует с 1 ноября. Чтобы зарегистрироваться, родители будущих первоклассников должны заполнить анкету на сайте программы по этой ссылке. Регистрация – до 21 октября.
Сколько детей учится в школах Польши
- Заместитель министра образования и науки Польши Томаш Жимковски сообщил, что по состоянию на 12 октября в польских школах училось около 200 тысяч детей из Украины.
- Еще примерно столько же детей получает образование в украинских школах онлайн, находясь в Польше.
- По сравнению с прошлым годом больше украинских учеников обучается в общих классах с польскими ровесниками. Так, уменьшилось количество таких школьников в подготовительных классах.
Какое количество украинцев находится в Польше
По данным Жимковского, в Польше могут находиться примерно 1,5 – 2 миллиона украинцев, сбежавших от войны. Из них 430 000 наших земляков нашли легальную работу. В целом же в Польше может находиться примерно 3,5 миллиона украинцев.