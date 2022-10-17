Больше всего украинцев из-за войны выехало в Польшу. Соответственно, именно в школах этой страны учится больше всего украинских детей.

Важно Сколько детей-беженцев из Украины учится в школах Польши и дистанционно – в украинских

Украинских детей будут бесплатно готовить к школе

Так, будущие ученики из Украины смогут бесплатно подготовиться к поступлению в польскую школу. В этом им поможет Школа будущего первоклассника. Сюда будут принимать детей 5 – 6 лет. В группах будет по 22 ребенка. Занятия будут проходить 3 раза в неделю – с 17:00 до 19:00.

При этом школа обеспечила перекус и необходимые учебные материалы. Организатором, к слову, является фонд "Несокрушимая Украина".

Где будут готовить детей и что содержит программа

Дети смогут ходить на подготовку к школе в таких городах Польши:

Варшава;

Краков;

Вроцлав;

Гданьск;

Катовице;

Жешув;

Познань;

Быдгощ;

Люблин;

Лодзь;

Щецин;

Белосток.

Учебная программа содержит следующие аспекты:

социализацию ребенка;

развитие речи;

интересную математику;

развитие логики и памяти;

основы грамматики;

подготовку руки к письму;

развитие мелкой моторики;

познание окружающего мира;

развитие абстрактного мышления;

ритмику и изучение польского языка

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Как записать ребенка

Обучение в школе стартует с 1 ноября. Чтобы зарегистрироваться, родители будущих первоклассников должны заполнить анкету на сайте программы по этой ссылке. Регистрация – до 21 октября.

Сколько детей учится в школах Польши

Заместитель министра образования и науки Польши Томаш Жимковски сообщил, что по состоянию на 12 октября в польских школах училось около 200 тысяч детей из Украины.

Еще примерно столько же детей получает образование в украинских школах онлайн, находясь в Польше.

По сравнению с прошлым годом больше украинских учеников обучается в общих классах с польскими ровесниками. Так, уменьшилось количество таких школьников в подготовительных классах.