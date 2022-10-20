В Ровно школьники осенью не пойдут на каникулы. Они будут отдыхать зимой.

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Как будут учиться школьники в Ровно

У ровенских школьников классических осенних каникул не будет. Их объединят с зимними, сообщили в мэрии.

Школьники будут отдыхать предварительно с 26 декабря по 22 января включительно,

– проинформировали в мэрии Ровно.

Как рассказал начальник городского управления образования Богдан Турович, решение было принято на совместном совещании с директорами школ. Такие изменения в школьном процессе произойдут ввиду погодных условий.

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