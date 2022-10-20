В Ровно школьники осенью не пойдут на каникулы. Они будут отдыхать зимой.

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Как будут учиться школьники в Ровно

У ровенских школьников классических осенних каникул не будет. Их объединят с зимними, сообщили в мэрии.

Школьники будут отдыхать предварительно с 26 декабря по 22 января включительно,
– проинформировали в мэрии Ровно.

Как рассказал начальник городского управления образования Богдан Турович, решение было принято на совместном совещании с директорами школ. Такие изменения в школьном процессе произойдут ввиду погодных условий.

Во Львове также изменят график каникул

Во Львове решили перенести осенние каникулы в школах. Все для того, чтобы дети учились, когда на улице еще тепло. Таким образом, в городе хотят частично сэкономить электроэнергию. Школам будут предлагать перенести осенние каникулы на более позднее время.

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Как сейчас учатся дети в Украине

  • Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами и нападениями дронов-камикадзе.
  • Очную учебу в нашем государстве скорее всего не отменят.
  • В Тернопольской области в школах, где есть укрытия, с 17 октября возобновили очное обучение, пишет "Суспільне". В офлайн формате работает 801 учебное заведение, смешано – 375, дистанционно – 22 учебных заведения.
  • 17 октября в Житомире заработали детсады, работу которых приостановили 11 октября после ракетного удара, сообщает "Суспільне".
  • А в Черкасской области с 17 октября школьники будут учиться в смешанном формате, сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.
  • Также с 17 октября в школах Каменского на Днепропетровщине возобновили очную учебу, сообщил городской голова Андрей Белоусов.
  • С 17 октября учебные заведения Одесщины, где обустроены укрытия, тоже возобновили работу в очной или смешанной форме. Об этом сообщил директор Департамента образования и науки Одесской ОВД.
  • С 17 октября в Ивано-Франковске, по словам мэра города Руслана Марцинкива, возобновили работу детских садов. Когда школьники смогут вернуться к очной учебе – пока неизвестно.
  • Во Львовской области с понедельника, 17 октября, школьники в области также вернулись к очной учебе, сообщил глава области Максим Козицкий.
  • В Киеве все учебные заведения перешли на дистанционку из-за атаки дронов.
  • С 18 октября черниговские школы переводят на дистанционное обучение.