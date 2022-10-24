Дісталося зокрема і Рівненщині. Енергетична інфраструктура області зазнала серйозних ушкоджень.

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Як вчитимуться діти у Рівному

Минулого тижня влада Рівного повідомила, що школярі на осінні канікули не підуть. Вони мали відпочивати аж взимку. Однак суботній терор Росії ситуацію змінив.

Тож дітей таки відправляють на відпочинок. Відповідне рішення погодили на позачерговій комісії ТЕБ і НС.

Канікули у школах Рівного триватимуть тиждень – з 24 жовтня до 28 жовтня,

– повідомив Третяк.

Садочки ж працюватимуть у звичному режимі. Якщо ж у місті не буде світла чи води, рішення про форму навчання ухвалюватимуть додатково.

Важливо Віялові відключення світла на Рівненщині: ОВА опублікувала графік на 24 жовтня

Яка ситуація на Рівненщині

На Рівненщині триває відновлення пошкоджених об'єктів. В області також запроваджують віялові відключення світла, повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.