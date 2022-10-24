Досталось, в том числе и Ровненской области. Энергетическая инфраструктура области получила серьезные повреждения.

Читайте Осенние каникулы в школах Украины 2022: в каких областях изменили даты

Как будут учиться дети в Ровно

На прошлой неделе власти Ровно сообщили, что школьники на осенние каникулы не пойдут. Они должны были отдыхать зимой. Однако субботний террор России ситуацию изменил.

Поэтому детей отправляют на отдых. Соответствующее решение было согласовано на внеочередной комиссии ТЭБ и ЧС.

Каникулы в школах Ровно будут продолжаться неделю – с 24 октября по 28 октября,

– сообщил Третяк.

Садики будут работать в обычном режиме. Если же в городе не будет света или воды, решение о форме обучения будет принято дополнительно.

Веерные отключения света в Ровненской области: ОВА опубликовала график на 24 октября

Какая ситуация в Ровненской области

В Ровненской области продолжается восстановление поврежденных объектов. В области также вводят веерные отключения света, сообщил глава Ровненской ОВА Виталий Коваль.