Сейчас идет восстановление поврежденных объектов, поэтому жители города сообщили о необходимости веерных отключений в области. Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль поделился графиком планового обесточивания за 24 октября.

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Где в Ровненской области не будет света

Веерные отключения 24 октября будут продолжаться в Ровненской области до 18:00. Речь идет о полном или частичном обесточении некоторых территориальных общин.

07:43 – 14:00 света не будет в Сарненском и Варасском районе в таких селах:

Антоновка;

Владимирец (частично);

Каноничи;

Высоцк;

Дубровица (частично);

Выровская;

Немовичи;

Клесов (частично);

Степань (частично).

Кроме того, 14:00 – 18:00 электроснабжение будет приостановлено в 29 населенных пунктах Ровенской области.

График веерного отключения света в Ровненской области / Фото Виталий Коваль

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Атака по энергетической инфраструктуре Ровненской области: жителей области просят экономить электроэнергию

Виталий Коваль заявил, что повреждения после российского нападения по энергетической инфраструктуре города и области уже устранили. Однако экономить свет все же придется.

Поэтому в регионе ввели плановое отключение электроэнергии. Городской глава Ровно Александр Третяк подчеркнул, что после 18:00 все вывески следует выключить.

Местные власти призвали жителей области сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Необходимо сократить использование электроприборов в критические часы, чтобы не было перебоев со светом.



Когда не стоит пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала

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