Зараз триває відновлення пошкоджених об'єктів, тому жителів міста повідомили про потребу віялових відключень в області. Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль поділився графіком планового знеструмлення за 24 жовтня.

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Де на Рівненщині не буде світла

Віялові відключення 24 жовтня триватимуть у Рівненській області до 18:00. Мовиться про повне або часткове знеструмлення певних територіальних громад.

07:43 – 14:00 світла не буде у Сарненському та Вараському районі у таких селах:

Антонівка;

Володимирець (частково);

Каноничі;

Висоцьк;

Дубровиця (частково);

Вирівська;

Немовичі;

Клесів (частково);

Степань (частково).

Окрім того, 14:00 – 18:00 електропостачання призупинять у 29 населених пунктах Рівненської області.

Графік віялового відключення світла на Рівненщині / Фото Віталій Коваль

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Атака по енергетичній інфраструктурі Рівненщини: жителів області просять економити електроенергію

Віталій Коваль заявив, що ушкодження після російського нападу по енергетичній інфраструктурі міста та області вже усунули. Однак економити світло все ж доведеться.

Через це у регіоні ввели планове відключення електроенергії. Міський голова Рівного Олександр Третяк наголосив, що після 18:00 усі вивіски слід вимкнути.

Місцева влада закликала мешканців області свідомо ставитися до споживання електроенергії. Необхідно скоротити використання електроприладів у критичні години, щоб не було перебоїв зі світлом.



Коли не варто користуватися електроприладами / Інфографіка 24 каналу

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