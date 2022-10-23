Володимир Зеленський 23 жовтня традиційно звернувся до громадян України. Зокрема, він розповів про віялові відключення світла, заощадження електроенергії та роботу енергетиків.

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Відновлення енергоінфраструктури – це складна справа

Зеленський ​подякую "кожному та кожній", хто працює над відновленням української енергосистеми. У багатьох оселях уже є стабільний струм, однак в певних регіонах доводиться застосовувати віялові відключення.

​Звичайно, у багатьох містах і районах нашим енергокомпаніям доводиться застосовувати графіки стабілізаційних відключень. ​Це робиться для того, щоб у всіх наших людей був доступ до енергії – в умовах, коли її виробництво неможливе у достатньому обсязі,

– сказав президент.

Також він зазначив, що відновлення зруйнованих терористами енергооб'єктів – це довга та складна справа. цей процес не такий простий, як видається на перший погляд. Однак глава держави пообіцяв, що "з часом" спеціалісти полагодять усі електромережі та станції.

Варте уваги – повне звернення президента 23 жовтня: дивіться відео з телеграм-каналу Зеленського

Ситуація на деокупованих територіях

Особливо важко регіонам, які перебували в російській окупації до недавнього часу, але там посилено відновлюють енергоінфраструктуру. Президент констатував, що за 23 жовтня вдалось:

повернути газ у двох районах Харківської області – це 346 абонентів;

у Вовчанськ ​провести електрику 750 абонентами;

дати світло 300 сім'ям в Ізюмі.​

Потрібно свідомо споживати електрику

​Зеленський вкотре наголосив, що слід дуже свідомо споживати електрику. Важливо, не забувати обмежувати використання непотрібної та енергозатратної техніки.

​Окремо хочу звернутися до очільників громад і мерів наших міст: будь ласка, слідкуйте, щоб енергія не витрачалась даремно. Нині точно не час для яскравих вітрин та вивісок. Потрібно дуже ощадливо ставитися до енергоспоживання в публічному просторі,

– повідомив Зеленський.



Як ефективно економити електроспоживання / Інфографіка 24 каналу

Нагадаємо також, що міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що окупанти зруйнували 90% вітрової енергетики України. В нашої держави були масштабні плани щодо збільшення частки зеленої енергетики, однак росіяни стали цьому на заваді.