Глава держави розповів, що в усіх регіонах України, які стали мішенню терористичної російської атаки 22 жовтня, вже відновили технічну можливість постачання електрики. Він подякував усім, хто безупинно працював, щоб дати людям світло, повідомляє 24 канал.

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Українцям досі слід економити електроенергію

Зеленський зазначив, що, звичайно, у багатьох містах та районах українським енергокомпаніям доводиться застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Це відбувається для того, щоб в усіх українців був доступ до енергії в умовах, коли її виробництво неможливе в достатньому обсязі.

Відновити зруйновані ударами терористів енергооб'єкти – це значно довша та складніша справа, але з часом ми й це забезпечимо. З часом. Цей час потрібно пройти. Тому і сьогодні, й надалі, як і раніше, потрібно дуже свідомо споживати електрику. Будь ласка, не забувайте обмежувати використання непотрібної та енергозатратної техніки,

– наголосив президент.

Глава держави окремо звернувся до очільників громад і мерів українських міст з проханням прослідкувати, щоб енергія не витрачалась даремно.

"Нині точно не час для яскравих вітрин та вивісок. Потрібно дуже ощадливо ставитися до енергоспоживання в публічному просторі", – пояснив Зеленський.

Він додав, що також продовжується відновлення й на деокупованій території. Щодня президент отримує нові звіти про підключення до газу, води, електрики сотень домогосподарств у звільнених районах. Зокрема, за 23 жовтня:

лише у двох районах Харківської області 346 абонентів – знову з газом;

Вовчанськ – іще 750 абонентів з електрикою;

Ізюм – іще 300 абонентів з електрикою.

"Це постійна робота, яка не припиняється жодного дня і триває на усій звільненій території України. Усюди, куди Росія принесла смерть і деградацію, ми повертаємо нормальне життя. Саме це – про українців", – зауважив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Росія залишає за собою лише могили та зруйновані міста

Зеленський зауважив, що там, де Україна, ніколи не знищується життя.

А ось там, де і куди приходить Росія, вона всюди залишає по собі масові могили, катівні, зруйновані міста й села, заміновану землю, знищену інфраструктуру, природні катастрофи,

– додав президент.

Тому, за його словами, коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів із розповідями про так звану "брудну ядерну бомбу", усі все добре розуміють.

"Розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні", – зазначив глава держави.

Він наголосив, що:

Це Росія влаштувала шантаж радіаційною катастрофою на Запорізькій АЕС.

Це траєкторія російських ракет пролягає зокрема над українськими атомними об'єктами.

Це російські військові замінували дамбу й агрегати Каховської ГЕС і шантажують їхнім підривом.

Це Росія використовує фосфорні боєприпаси, заборонені протипіхотні міни та увесь спектр озброєнь проти цивільної інфраструктури.

"Україна – це завжди про відновлення. Завжди про життя. І якщо хтось і може застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи, то це лише один суб'єкт – і цей суб'єкт як раз і наказав товаришу Шойгу кудись там телефонувати", – пояснив Зеленський.

За його словами, якщо Росія телефонує і розповідає, що нібито Україна щось готує, то це означає одне: Росія вже все це і підготувала.

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Світ повинен відповісти на дії окупантів

Глава держави вважає, що зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати.

Якщо Росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок – вона вже зараз, превентивно і до будь-якого нового свого "бруду", має побачити, що світ це не проковтне,

– додав Зеленський.

Він зазначив, що навіть сама російська погроза ядерною зброєю – тим паче проти України, яка віддала свій ядерний арсенал під обіцянки безпеки з боку найбільших ядерних держав, – це підстава і для санкцій, і для ще більшого посилення підтримки.

"Бо чим міцніше нас підтримують, тим швидше закінчиться ця війна і будь-які можливі російські погрози. Коли держава-терорист підіймає ставки, вона повинна відчути, що це не спрацює", – заявив президент.

Зеленський розповів, що на наступному тижні пояснювати, що відбувається – буде завданням номер один для української дипломатії.

"І я впевнений: світ буде з нами. Світ зрозуміє. Дуже важливо, що сьогодні з нашого порту вийшло вже шосте судно з продовольством, яке зафрахтоване в межах Всесвітньої продовольчої програми ООН. Це судно прямує до Ємену, з пшеницею", – зауважив глава держави.

За його словами, Ефіопія, Ємен і Афганістан – це 3 країни, які вже отримали продовольство завдяки українському експорту і продовольчій програмі ООН.

"Саме такі програми – це те, про що ми в Україні думаємо. Як допомогти вийти з кризи – а не як створити кризу. Як допомогти розв'язати проблему – а не як загнати когось в проблему. Як відновити зруйноване – а не зруйнувати ще більше. Це те, що відрізняє Україну від Росії. Це те, завдяки чому ми зрештою переможемо. Бо ми воюємо і працюємо заради життя. Слава Україні!" – підсумував Зеленський.

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