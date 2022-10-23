Уже 242 дні українська армія героїчно бореться проти російських окупантів. Речник Генштабу ЗСУ Олександр Штупун розповів про найголовніше з фронту станом на вечір 23 жовтня.

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Проблеми з комплектацією та дружній вогонь

Росії усе важче вести війну проти України. Путін змушений затикати "діри" в особовому складі "мобіками" та знімати зі зберігання військову техніку. Однак проблема: що якість техніки погана, що призваного особового складу. До того ж російське керівництво не завжди може забезпечити солдатів належною амуніцією.

На Херсонському напрямку, відмобілізовані російські військовослужбовці вирізняються поганим екіпіруванням, у більшості відсутнє військове взуття та інші елементи форми одягу та спорядження,

– зазначили в Генштабі.

Там також повідомили, що у ворога надзвичайно слабка організація взаємодії між підрозділами. Саме тому окупанти часто починають перестрілюватись між собою.

ЗСУ успішно відбивають атаки окупантів

Відомо, що підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:

Бахмут;

Кліщіївка;

Новомихайлівка;

Мар’їнка;

Невельське;

Первомайське;

Авдіївка.

Загалом загарбники намагаються наступати лише на Бахмутському та Авдіївському напрямках. У всіх інших регіонах окупанти зі всіх сил тримають оборону окупованих територій. Однак ЗСУ вдається її проривати.

Втрати ворога: техніка та особовий склад

В районі Енергодара, що у Запорізькій області ЗСУ ліквідували:

4 гаубиці Д-30;

3 вантажівки з боєприпасами;

до 50 ворогів.

Також 40 військовослужбовців поранено і пошкоджено 2 одиниці РСЗВ “Ураган”.

Робота української авіації та ракетних військ

Авіація Сил оборони протягом доби 6 разів атакувала окупантів. Попередньо, ППО збили 12 дронів-камікадзе іранського виробництва.

Ракетні війська та артилерія завдала удару по пункту управління окупантів, а також – по 5 районах, де була зосереджена жива сила росіян, озброєння та військова техніка, зокрема там був розташований склад боєприпасів та ЗРК.