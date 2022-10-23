Уже 242 дні українська армія героїчно бореться проти російських окупантів. Речник Генштабу ЗСУ Олександр Штупун розповів про найголовніше з фронту станом на вечір 23 жовтня.
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Проблеми з комплектацією та дружній вогонь
Росії усе важче вести війну проти України. Путін змушений затикати "діри" в особовому складі "мобіками" та знімати зі зберігання військову техніку. Однак проблема: що якість техніки погана, що призваного особового складу. До того ж російське керівництво не завжди може забезпечити солдатів належною амуніцією.
На Херсонському напрямку, відмобілізовані російські військовослужбовці вирізняються поганим екіпіруванням, у більшості відсутнє військове взуття та інші елементи форми одягу та спорядження,
– зазначили в Генштабі.
Там також повідомили, що у ворога надзвичайно слабка організація взаємодії між підрозділами. Саме тому окупанти часто починають перестрілюватись між собою.
ЗСУ успішно відбивають атаки окупантів
Відомо, що підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:
- Бахмут;
- Кліщіївка;
- Новомихайлівка;
- Мар’їнка;
- Невельське;
- Первомайське;
- Авдіївка.
Загалом загарбники намагаються наступати лише на Бахмутському та Авдіївському напрямках. У всіх інших регіонах окупанти зі всіх сил тримають оборону окупованих територій. Однак ЗСУ вдається її проривати.
Втрати ворога: техніка та особовий склад
В районі Енергодара, що у Запорізькій області ЗСУ ліквідували:
- 4 гаубиці Д-30;
- 3 вантажівки з боєприпасами;
- до 50 ворогів.
Також 40 військовослужбовців поранено і пошкоджено 2 одиниці РСЗВ “Ураган”.
Робота української авіації та ракетних військ
Авіація Сил оборони протягом доби 6 разів атакувала окупантів. Попередньо, ППО збили 12 дронів-камікадзе іранського виробництва.
Ракетні війська та артилерія завдала удару по пункту управління окупантів, а також – по 5 районах, де була зосереджена жива сила росіян, озброєння та військова техніка, зокрема там був розташований склад боєприпасів та ЗРК.