Уже 242 дня украинская армия героически сражается против российских оккупантов. Спикер Генштаба ВСУ Александр Штупун рассказал о самом главном с фронта к вечеру 23 октября.

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Проблемы с комплектацией и дружеский огонь

России все труднее вести войну против Украины. Путин вынужден затыкать "дыры" в личном составе "мобиками" снимать с хранения военную технику. Однако проблема: что качество техники плохое, что призванного личного состава. К тому же руководство не всегда может обеспечить солдат надлежащей амуницией.

На Херсонском направлении отмобилизованные российские военнослужащие отличаются плохой экипировкой, в большинстве отсутствует военная обувь и другие элементы формы одежды и снаряжения,

– отметили в Генштабе.

Там также сообщили, что у врага очень слабая организация взаимодействия между подразделениями. Именно поэтому оккупанты часто начинают перестреливаться между собой.

ВСУ успешно отбивают атаки оккупантов

Известно, что подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

Бахмут;

Клещеевка;

Новомихайловка;

Марьинка;

Невельское;

Первомайское;

Авдеевка.

В общем, захватчики пытаются наступать только на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Во всех других регионах оккупанты изо всех сил держат оборону оккупированных территорий. Однако ВСУ удается ее прорывать.

Потери врага: техника и личный состав

В районе Энергодара Запорожской области ВСУ ликвидировали:

4 гаубицы Д-30;

3 грузовика с боеприпасами;

до 50 врагов.

Также 40 военнослужащих ранены и повреждены 2 единицы РСЗО "Ураган".

Работа украинской авиации и ракетных войск

Авиация Сил обороны в течение суток 6 раз атаковала оккупантов. Предварительно, ПВО сбили 12 дронов-камикадзе иранского производства.

Ракетные войска и артиллерия нанесла удар по пункту управления оккупантов, а также – по 5 районам, где была сосредоточена живая сила россиян, вооружения и военная техника, в том числе там был склад боеприпасов и ЗРК.

Вражеские обстрелы за 22 октября

За сутки россияне нанесли 2 ракетных и 25 авиационных ударов, кроме того, 30 раз обстреляли украинские города. В результате повреждена гражданская инфраструктура Николаева, Запорожья и поселка Новотаврического в Запорожской области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. В течение суток противник снова нанес ракетные и авиационные удары по инфраструктуре и домам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны,

– отметили в Генштабе.

Ситуация на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях – без изменений, однако есть угроза атак критической инфраструктуры с территории Беларуси иранскими беспилотниками.

На Купянском и Лиманском направлениях – россияне обстреливали наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Произошло это в районах Ямполевки, Каменки и Белогоровки.

На Бахмутском направлении атаки были в районе Бахмутского, Бахмута, Клещеевки, Озаряновки, Опытного, Соледара и Яковлевки.

На Авдеевском и Запорожском направлениях ад был в районах Авдеевки, Первомайского, Невельского, Водяного, Новомихайловки, Марьинки, Пречистовки, Новополья, Новоселки и Зализничного.

На Южнобужском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. Пострадали Никополь и Ильинка Днепропетровской области.

Достойно внимания – главное о ситуации на юге по состоянию на 23 октября: смотрите видео