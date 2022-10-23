Контрнаступление продолжается. Изо дня в день наши войска возвращают украинский флаг туда, где он и должен быть. Скоро сине-желтый флаг будет развеваться над каждым населенным пунктом нашей страны.

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Однако боевые действия любят тишину. В частности, это связано с тем, что враг активно мониторит и наше инфопространство. Информация с фронта часто поступает с задержкой и этому есть логическое объяснение – освобождение населенного пункта не является фактом того, что украинские войска в него вошли. Освобождение означает зачистку от оккупантов и закрепление наших защитников и защитниц на новых позициях, что исключит возврат врага. Кроме того, такая задержка является и мерой безопасности.

Однако все то, что известно о контрнаступлении наших защитников и защитниц на Востоке – рассказываем дальше. О начале, ходе, оценках и успехе контрнаступления Украины читайте дальше в материале 24 канала.

Цена украинской свободы

Официальной даты начала контрнаступления нет. Однако впервые об активных и успешных наступательных действиях украинских войск мы услышали 6 сентября – тогда в сети массово начали появляться фото и видео из разных населенных пунктов, которые на тот момент считались оккупированными. С тех пор ситуация начала развиваться настолько динамично, что украинцы даже не всегда успевали за всеми новостями с фронта – их было необычно много. Много хороших.

Вооруженным Силам впервые с начала полномасштабного вторжения удалось начать диктовать свои условия на поле бои, а позиции россиян падали одна за другой. Разработчиком и руководителем операции стал командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский. Именно его план, утвержденный в Генштабе, позволил провести столь мощную контрнаступательную операцию.

Тысячи квадратных километров, сотни населенных пунктов и слезы счастья местных жителей – так можно описать контрнаступление, если это попросят сделать одним предложением. Это действительно невероятный результат, который стал возможным благодаря героизму наших защитников и защитниц.

И прежде чем мы вспомним все эти события, стоит напомнить, что цена освобождения наших территорий – это жизнь и здоровье лучших сыновей и дочерей Украины. Это самая высокая цена, которую мы платим за нашу свободу.



Украинские военные в Харьковской области / Фото Libkos

Контрнаступление ВСУ в цифрах

Украинским защитникам во время мощного контрнаступления удалось освободить сотни населенных пунктов. В частности, только в Харьковской области деоккупировали 551 населенный пункт. Также удалось вернуть украинские флаги во временно оккупированные населенные пункты на севере Донецкой области и западе Луганской.

Всего за полтора месяца наши воины освободили около 11 000 квадратных километров территории на Востоке нашего государства – площадь, более чем в 4 раза больше территории Люксембурга.

За 1 месяц контрнаступления ВСУ освободили в 5 раз больше территорий, чем россиянам удалось захватить за предыдущие 3 месяца. Кроме того, наши войска получили существенное пополнение в виде заброшенной россиянами техники. Также существенно увеличился обменный фонд нашей страны.

Балаклея – начало краха россиян

7 сентября стало известно об освобождении сразу двух населенных пунктов – Байрака и Новой Гусаровки. И уже на следующий день президент Владимир Зеленский официально сообщил об освобождении Балаклеи.

Освобождение Балаклеи и соседних сел открыло Вооруженным Силам сразу 2 пути для наступления – на Купянск и Изюм. Оба города были важны для оккупантов, ведь враг планировал оттуда наступать на Славянск.

Военные подняли украинский флаг в Балаклее: смотрите видео

Балаклея – один из тех городов, который был ближе к линии разграничения. Он пострадал от действий россиян еще за 5 лет до полномасштабного вторжения – в 2017 году в результате российских диверсий там взорвались склады с боеприпасами, из-за чего приходилось даже проводить эвакуацию населения.

Балаклея находилась под оккупацией россиян со 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а затем уехал в Россию.

Как жители Балаклеи встречали ВСУ: щемящее видео

В тот же день, когда стало известно об освобождениии Балаклеи, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил об освобождении села Озерное Донецкой области.

Любопытно. За первые дни контрнаступления Вооруженные Силы деоккупировали более 20 населенных пунктов, площадью более 700 квадратных километров. Нашим войскам тогда удалось продвинуться на 50 км.

Купянск – как оккупанты потеряли важный логистический центр

Следующей целью стал Купянск – город северо-восточнее Балаклеи, который еще в первые дни российского вторжения сдал мэр Геннадий Мацегора. С тех пор оккупанты провозгласили город центром временно оккупированной Харьковской области. Кроме того, Купянск был важным логистическим узлом для оккупантов на Изюмском направлении – через город пролегали железнодорожные пути в Изюм.

Но после освобождения Балаклеи что-то пошло не так – коллаборанты и оккупанты начали паниковать, поэтому оккупационную администрацию "временно" перенесли в Волчанск – город недалеко от государственной границы.

9 сентября американский Институт изучения войны спрогнозировал освобождение Купянска в течение 72 часов. Однако аналитики недооценили наших защитников и защитниц – те справились быстрее.

Но обо всем по очереди.

Украинским войскам 9 сентября удалось освободить ряд населенных пунктов, в частности, Волохов Яр и Шевченково. В тот же день в сети начали появляться первые фото наших воинов из окрестностей Купянска.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 9 сентября впервые прокомментировал контрнаступление ВСУ. Генерал подчеркнул, что украинским воинам очень тяжело, но они делают все для того, чтобы продвигаться вперед и освобождать украинские земли. По состоянию на тот день ВСУ освободили уже более 1000 квадратных километров оккупированной территории.

Залужный опубликовал первые кадры контрнаступления: смотрите видео

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Вечером того же дня Владимир Зеленский сообщил, что удалось освободить более 30 населенных пунктов. Некоторые из освобожденных сел области разрушены полностью и в большинстве из них на момент освобождения вообще не было людей, потому что проживать там невозможно.

10 сентября. Утро, которое действительно можно было бы назвать хорошим – наши военные опубликовали новые фото из Купянска.



Первое фото ВСУ в Купянске / Оперативный ВСУ

Тем временем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов совместно с военными во главе с руководителем Восточной группировки войск Александром Сырским подняли украинский флаг в Балаклее, что ознаменовало официальное возвращение полного контроля над городом. Генерал-полковник тогда же и сообщил, что половина Купянска – под контролем ВСУ.

Сырский объявил о завершении зачистки Балаклеи: смотрите видео

День 10 сентября продолжал приносить неприятные сюрпризы врагу – наши воины опубликовали видео, на котором они заходят в Изюм – стратегически важный для врага населенный пункт.

ВСУ заходят в Изюм: смотрите видео

Тогда же заместитель мэра города Владимир Мацокин заявил об освобождении Изюма, однако отметил, что операция еще не завершена.

Российское Минобороны в тот же день решило не противиться неизбежному и признало потерю Балаклеи и Изюма. Однако признать поражение не хватило смелости – начали говорить о какой-то стратегии и фантазировали об "операции по перегруппировке". Среди кремлевских военкоров гуляла паника, один из них даже опубликовал сюжет о выезде оккупантов из Сватового в Луганскую область. Россияне там испугались из-за быстрого продвижения ВСУ.

Тем временем наши войска продолжили продвижение в Харьковской области. ВСУ освободили Савинцы – село к востоку от Балаклеи.



ВСУ в Савинцах / Фото с телеграма Сергея Стерненко

Кроме того, наши войска подошли к Лиману в Краматорском районе Донецкой области. Мэр города Александр Журавлев сообщил, что за город идут бои. Владимир Зеленский также отметил, что Лиман еще ждет нашего флага.

Любопытно! По словам президента, по состоянию на вечер 10 сентября ВСУ освободили уже 2 тысячи квадратных километров украинской территории. В конце суток глава государства сообщил об освобождении Василенково и Артемовки в Харьковской области.

Изюм – крушение надежд на захват Славянска

11 сентября – еще один неудачный для оккупантов день, ознаменовавший освобождение ряда населенных пунктов Украины из-под российской оккупации.

Утро началось с официального подтверждения Генштаба ВСУ освобождения Купянска. Кроме того, Владимир Зеленский сообщил об освобождении Чкаловска.

Также наши воины освободили Великую Камышевуху, Щуровку, Ольховатку, Западную, Гнилицу Первую, Кондрашовку, Липцы, Борщевую и Великие Проходы. По состоянию на этот день в рамках контрнаступления Украина возобновила контроль над более чем 40 населенными пунктами Харьковской области.

Действия ВСУ западная пресса назвала самым большим поражением России за время полномасштабного вторжения.

Ближе к вечеру наши воины пришли вплотную к государственной границе на севере Харьковской области и подняли украинский флаг в Двуречной и Казачьей Лопане. Также ВСУ зашли в Гоптовку.

В то же время, бойцы добровольческого батальона "Хартия" вышли на государственную границу с Россией на севере Харьковской области.

Украинские воины на государственной границе: смотрите видео

Кроме того, наши защитники и защитницы подняли флаг над администрацией Изюма. Этот город стал одним из самых крупных освобожденных населенных пунктов за время контрнаступления. Город был стратегически важен для врагов, чтобы продолжать наступление на Славянск. Все планы врага перечеркнули наши воины. Город находился в оккупации со 2 апреля.

ВСУ подняли флаг в Изюме: смотрите видео

Изюм за время вторжения подвергся многочисленному количеству атак – весной оккупанты нанесли по нему почти 500 ракетных ударов, 80% города разрушено. Кроме того, в Изюме обнаружили массовые захоронения как гражданских, так и военных. На могилах вместо имен были номера.



Массовые захоронения в Изюме / Фото Libkos

Волчанск и Святогорск – очередной провал россиян

Утро хорошее, если оно начинается с сообщения от Генштаба об освобождении еще 20 населенных пунктов Харьковской области за минувшие сутки. Так началось утро 12 сентября.

Еще ночью в сети публиковали фото наших военных в Волчанске – городе, расположенном около украинско-российской границы и после бегства коллаборантов из Купянска он стал "временным" центром оккупационной администрации. Но не на долго. Город тоже был стратегически важен для врага, ведь позволял контролировать железнодорожные и автомобильные пути.



ВСУ в Волчанске / Фото с твиттера Ильи Айзина

Также ВСУ освободили Стрелечью а Харьковской области, Святогорск Донецкой области, полностью деоккупировали Дергачевскую общину Харьковской области.

Силы спецопераций сообщили о деоккупации населенных пунктов Терновое, Варваровка, Избицкое, Старица. Наши воины возобновили контроль над государственной границей на северо-востоке Харьковской области – поселок Веселое до города Волчанск.

Важно. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, с 29 августа по 12 сентября ВСУ освободили более 6 000 квадратных километров оккупированных территорий.

Относительное затишье или подготовка новой операции

После нескольких дней интенсивного продвижения наши войска замедлили темпы контрнаступления, что вполне логично, ведь пауза необходима не только для передышки и перегруппировки, но и для планирования дальнейших действий на фронте. Но несмотря на это, день за днем украинцы продолжали получать хорошие новости с фронта.

13 сентября 247 отдельный батальон 127 отдельной бригады отчитался об освобождении Липцев, Стрелковой и Глубокой ;

; 16 сентября украинские войска вошли в поселок Щурово Донецкой области;

Донецкой области; 17 сентября ВСУ подняли украинский флаг в селе Диброва Донецкой области;

Донецкой области; 19 сентября стало известно об освобождении Ярового в Донецкой области – поселка между Святогорском и Лиманом;

в Донецкой области – поселка между Святогорском и Лиманом; 20 сентября украинские войска подняли флаг на границе Харьковской и Донецкой областей;

23 сентября ВСУ сообщили об освобождении Яцковки в Донецкой области;

в Донецкой области; 26 сентября наши войска зашли в Купянск-Узловой – поселок на левом берегу реки Оскол;

– поселок на левом берегу реки Оскол; 27 сентября под контроль ВСУ перешли Боровская община и Пески-Радьковские Харьковской области;

По состоянию на 27 сентября в Харьковской области деоккупировали 454 населенных пункта. На освободившихся территориях начали восстанавливать инфраструктуру и связь, налаживать коммуникации.

28 сентября к списку освобожденных населенных пунктов присоединились Новоселовка Донецкой области и Ковшаровка Харьковской области – самый большой поселок в Украине.

Лиман – новая успешная операция ВСУ

После относительного замедления темпа контрнаступления на Востоке ВСУ начали новую успешную операцию, по результатам которой были освобождены Лиман и ряд населенных пунктов вокруг города.

Освобождение Балаклеи и Изюма не только открыло путь для дальнейшего наступления ВСУ, но и дало возможность окружить Лиман. Поэтому войска начали операцию по окружению города. 30 сентября Вооруженные Силы завершили операцию по оперативному окружению врага в районе Лимана.

В вечернем обращении Владимир Зеленский подтвердил освобождение Ямполя, а впоследствии мэр Краматорска опубликовал кадры из освобожденного Дробышевого. Оба населенных пункта расположены вокруг Лимана.

1 октября наши войска зашли в Лиман, а уже на следующий день Зеленский заявил, что город зачищен полностью, поэтому Лиман официально деоккупирован.

Зеленский подтвердил зачистку Лимана: смотрите видео

Интересно, что операция по освобождению Лимана проходила во время объявления аннексии украинских территорий одним безумным диктатором, имени которого мы не будем упоминать хотя бы здесь. В том числе и города Лиман. Как мы видим, псевдореферендумы и попытка аннексии бессильна против наших защитников и защитниц.

Освобождение Лимана открывает Вооруженным Силам сразу несколько путей для дальнейшего контрнаступления – в направлениях Сватово, Кременной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска.

После освобождения Лимана ВСУ продолжили деоккупацию населенных пунктов на Востоке. 3 октября официально подтвердили освобождение Торского в Донецкой области, впоследствии и Боровой в Харьковской области. В то же время 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о начале деоккупации Луганской области и заявил об освобождении 6 населенных пунктов области. Среди них Грековка.

ВСУ начали диктовать свои условия: в чем успех контрнаступления

В комментарии 24 каналу спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый пояснил, что кроме деоккупации территории успехом контрнаступления является то, что с начала полномасштабного вторжения украинские защитники и защитницы впервые начали диктовать свои условия на поле боя.

Главный успех контрнаступления в том, что мы смогли навязать свое желание россиянам. Мы с начала войны в первый раз начали им диктовать свои условия ведения боевых действий. С начала войны они больше понимали, куда хотят идти, а мы уже действовали реактивно, то есть была реакция на их действия – мы строили оборону, планировали контрнаступления,

– подчеркнул Череватый.

Главным просчетом россиян стало то, что они не ожидали столь масштабного наступления – они были убеждены, что со стороны украинских войск будут небольшие контратаки, поэтому не построили оборону должным образом. Поэтому, как заметил Сергей Череватый, оборона врага быстро посыпалась, а наши войска на подъеме и кураже сносили все позиции и шли дальше.

Харьковской и Лиманской операциями руководил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский – именно он и разработал план наступления, согласованный с Генштабом ВСУ. В то же время представитель Восточной группировки войск отметил, что контрнаступательная операция была слаженной работой многих родов и видов войск – авиации, пехоты, танковых и десантных войск, Сил специальных операций, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Терробороны.

Было слаженно продумано место каждого, и каждый выполнил свою миссию. В результате этот коллективный труд дал такой результат,

– подчеркнул Череватый.

Во время контрнаступления наши войска получили большое количество трофеев в виде российской техники. В частности, удалось захватить всю линейку российских танков:

старейшие Т-62, которые россияне начали подтягивать из-за нехватки техники;

Т-72 – основные танки россиян и разные их модификации;

Т-80 и Т-90.

Также удалось захватить большое количество автомобильной и бронированной техники, артиллерийских систем и гаубиц.

После провала в Харьковской области боеспособные подразделения врага перешли на другие позиции, в частности в Донецкую область. В то же время, как отметил Сергей Череватый, мобилизованных из квазиобразований, которые также были в Харьковской области и Лимане, россияне считают предателями. В общем отношение к ним у оккупантов пренебрежительное.

В то же время, российские войска начали строить линию обороны Сватово – Кременная, которую россияне даже назвали "линией Путина". В то же время на Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты пытаются атаковать, чтобы показать хоть какой-то успех.

Как каждый из нас может внести свой вклад в победу

Успешное контрнаступление Вооруженных Сил стало большой неожиданностью для Запада – как политиков, так и экспертов. Действия наших военных высоко оценили украинские партнеры, в частности, Пентагон и американский Институт изучения войны. Иностранная пресса выражала свои увлечения действиями ВСУ, и называла и продолжает называть контрнаступление наших войск большим провалом России.

Контрнаступление продолжается. Нас ждет еще масса новостей, фото и видео из разных городов и сел нашей страны. Но следует помнить, что за этим стоит. Контрнаступление – это не только сброс российских флагов и поднятие украинских. Контрнаступление – это жизнь и здоровье наших защитников и защитниц. Это продвижение под солнцем и дождем, лесами и степями, ценой пота и крови. После деоккупации разных населенных пунктов мир снова и снова узнает о новых преступлениях оккупантов, которые казались невозможными в XXI веке.

Западные СМИ и аналитики прогнозируют новые успехи ВСУ на фронте в течение следующих недель, однако, скорее всего, такого быстрого прорыва, как в Харьковской области, уже не будет. В том числе и потому, что врага нельзя недооценивать – оккупанты учтут опыт своего поражения и планируют новые действия. Но это никак не влияет на тот факт, что наши защитники и защитницы продолжают продвижение на фронте и каждый метр за метром возвращают то, что захватил враг.

Поэтому каждый из нас должен не только ждать хороших новостей и верить в наших защитников и защитниц, но и всячески поддерживать наших военных. В том числе и донатами. Ежедневно волонтеры открывают сборы на нужды разных бригад по разным направлениям. Чем быстрее этот сбор закрывается, тем скорее наши воины получают то, что им необходимо для борьбы с врагом. Так что помните, что каждая гривна важна, а маленьких донатов не бывает.

Кроме того, мы никогда не должны забывать тех, кто отдал самое ценное за нашу свободу – свою жизнь. Также есть немало пожертвовавших своим здоровьем и тех, кто сейчас стоит на фронте.

Слава каждому и каждой, кто защищает нашу землю! Вечная память погибшим за Украину!