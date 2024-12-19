По предварительным данным, правоохранители и военные проводили оповещение населения для обновления контактных данных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Смотрите также В Одесском ТЦК опровергли слухи о "смерти" мобилизованного: что произошло на самом деле

Как ситуацию комментируют в Минобороны и полиции

Полиция и ТЦК столкнулись с водителем, который отказывался выходить из своей машины.

Чтобы заставить мужчину покинуть транспортное средство, представители служб решили использовать перцовый баллончик, распыляя его через щели в окнах авто. В сообщениях местных СМИ также упоминается попытка поджога.

Минобороны во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации. В полиции на запрос 24 Канала ответили, что детали ситуации и личности полицейских выясняют.

В Минобороны пообещали привлечь виновных к ответственности.

Министерство обороны Украины категорически осуждает любые действия, противоречащие закону и принципам службы в Вооруженных силах Украины,

– заявили в ведомстве.

Видео инцидента, что распространяют в соцсетях