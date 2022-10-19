О том, как Виола Шевченко попала в армию, о работе в мужском коллективе, начале полномасштабной войны и планах после победы – читайте в интервью с военной, предоставленном 24 каналу.

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В июле 42-летняя старший сержант, командир пушки, артиллеристка Виола Шевченко оказалась на больничной койке. Тогда ее "затащило под пушку". Как отмечала военная, досадный инцидент произошел из-за неслаженных действий с водителем. В результате – порванные связки, 2 недели в госпитале и длительное восстановление.

"Как ребята без меня победят, то я их обижусь. Тоскливо мне", – описывала свои чувства военная в конце июля.

Для нее это был первый вынужденный "отдых" от 24 февраля. С тех пор прошло уже два месяца. Однако женщина до сих пор восстанавливается. Нога еще не сгибается так, как должна.

Когда заживет целиком, трудно сказать. Но под обстрелами я еще не могу бегать,

– говорит она.

Но на поле боя Виолу ждут ее ребята и гаубица М777А2.

Что известно о гаубице M777 Это прицепная гаубица со стволом калибра 155 миллиметров и длиной 39 калибров. Ее изготовление и монтаж титановых конструкций и противооткатных компонентов производят в Великобритании. Однако окончательно гаубицу собирают и испытывают на заводе США.



На вооружении в ВСУ появилась в мае 2022 года.



Гаубица М777А2 / Фото Генштаба ВСУ

"Я знаю, как к ней подойти": артиллеристка о работе с гаубицей 777

Что означает на практике ваша должность? Что входит в ваши служебные обязанности​?

Командир пушки должен знать, что делает каждый человек, работающий с этой пушкой, все происходящие процессы. Надо следить за каждым движением. Бывают осечки, нужно знать, как быстро их устранить, чтобы не терять время.

Фактически вы можете заменить на пушке любого на любой позиции​?

Да. Но поскольку снаряд весит чуть больше меня, это немного сложно. Всего с пушкой работают 8 человек.

Эту пушку называют "три топора". Почему такое название?

Всё просто. Так называют, потому что есть три семерки в названии.

Это гаубица калибра 155 миллиметров, да? А2 означает, что она с обновленным программным обеспечением, правильно​?

Должно быть так. Но надо понимать, что это программное обеспечение закодировано. Естественно, наши партнеры, когда нам ее передавали, свои коды и шифры нам не дали. Мы работаем механически. Не используем программное обеспечение, потому что это собственность того государства, которое нам предоставило пушку. Это военная тайна.

Военные-мужчины говорят, что вы очень крутая, ведь такими пушками в Украине мало кто умеет управлять. Как вам это удается​?

Объясню на примере: у вас есть собственное авто. Вы в своем автомобиле знаете, где какие хандрики. Представьте, что вы сядете в другой автомобиль, чужой, а вашу кто-то одолжит и будет не очень бережно к ней относиться. У меня такое отношение к орудию. Это мое. Если кто-нибудь другой возьмет, то обязательно поломает, не почистит. Я буду кричать и материться. Я знаю все хандрики, что ей нужно сделать, как к ней нужно подойти.

5 лет в армии: поиск себя и отношение родных

А как вы вообще научились ею управлять​?

В 2017 году я пришла в армию, подписала контракт. Тогда работала на связи. Помню, у нас был первый выход в сектор, но связным там было нечего делать. Мне было очень скучно.

Но был человек, не боящийся экспериментировать (сейчас он у нас большой начальник, командир). Он предложил нашему комбату поставить меня в наводницу. И я ушла, училась на ходу, в полевых условиях. Но мне это понравилось.

Потом, когда появилось вакантное место командира пушки, он снова предложил меня. А комбат и в этот раз сомневался. На что услышал: ну если не получится, она снова будет наводницей. Но все вышло. Это дело мне до сих пор нравится. Это мое. Мне доставляет удовольствие рыться в металле. Руки в соляре – нормально.



Артиллеристка Виола Шевченко / Фото предоставлено редакции

Последние 5 лет вы служите в Вооруженных Силах Украины. Чем занимались до этого​?

Я работала в Одессе. У нас была оптовая дистрибьюторская компания. Скажем так, моему приходу в армию предшествовала не совсем веселая история. Мне нужно было что-то в своей жизни круто сменить на 180 градусов. Я тогда была очень эмоционально измождена. На работу ходила как на каторгу.

В армии вам сразу понравилось? Были ли сомнения​?

Сомнения были. Я говорила, что сперва пришла как связь. Честно, я такая непоседливая, на связи мне было скучно. Мне не нравилось, что это одна и та же работа, все постоянно повторяется. А когда появилась возможность сменить профиль, я ею воспользовалась и не жалею.

А были ли в вашей семье военные?

Нет, никого. Только муж – военный. Мы вместе уже 4 года. Но он трудится при штабе. А я – прыгаю по полям. Кстати, у меня хороший загар. Я компенсировала себе отсутствие моря.

А как ваши родные, которые не служат, относятся к тому, что вы в армии​?

Это сверхсложный вопрос. Меня больше поддерживает моя тетя. С остальными все сложно. Они не понимают, что я делаю и зачем.

Справка. Виола Шевченко родилась в Вильнюсе (Литва). В Украину переехала около 20 лет назад.

"Эмоционально я намного выносливее": о службе в мужском коллективе

Интересно ваше мнение насчет женщин в армии. Как они воюют? Есть ли в армии неуместное отношение к женщинам​?

Физически рядом со своими ребятами я слабее. Но я понимаю, что эмоционально намного выносливее. Они цепляются за меня, я для них как опора. Я не могу позволить себе пустить слезу при своих ребятах.

Возможно, мне раньше не везло встречаться с девушками, которые пришли в армию сознательно и держатся наравне с ребятами. Они и в армии продолжают быть девчонками. Мне такое не нравится, я не такова. В общем, мал процент женщин, которые приходят с пониманием, зачем они пришли.

А как вам работать в мужском коллективе​?

Я не знаю, как это сказать, чтобы не материться. Но за***сь. Мне очень нравится.

"22 февраля закончился контракт, а 24 – снова мобилизовали"

Где вас лично застало начало полномасштабного вторжения​?

В Бердянске. Я отслужила последний день контракта 22 февраля. На следующий день муж приехал и забрал меня. Я сказала тогда: все, больше не буду в армии служить, буду сумочки шить на заказ. Пересмотрела в интернете много роликов, как работать с кожей. Обсуждали с мужем, какое купить оборудование, чтобы обрабатывать кожу.

Но я успела лишь один раз поужинать с мужем в кафе. Съесть очень вкусный стейк с гранатовым соусом. А наутро началась полномасштабная война. И поскольку я в то время была в части мужа, то меня сразу и мобилизовали.

"Шить сумочки и воспитывать детей": какие у Виолы планы после победы

Как и где вы мечтаете встретить победу?

Надеюсь, я буду на поле со своими ребятами, когда нам скажут, что этот выстрел был последним, мы победили.

А как думаете, скоро ли будет победа? Или нам нужно готовиться к более длительной войне?

Из того, что я читаю, понимаю, что будет затяжная война, скоро она не кончится.



Артиллеристка Виола с котиком / Фото предоставлено редакции

Какие у вас планы на послевоенную жизнь? Остается ли в силе ваша идея с пошивом сумок​?

Да-да. Хендмейд – это мое. До армии я увлекалась бисером. Я делала украшения и продавала их. После войны я продолжу работать с бисером. Также хочу овладеть работой с кожей. Еще мы с мужем приняли решение, что возьмем двух детишек из детского дома. Наверное, я уже набегалась, теперь хочу быть мамой.

Наши мечты сбываются каждый день. Мы проснулись, улыбнулись, взяли чашку в руки – и наша мечта уже сбылась. Просто мы этого не замечаем. Если иногда что-то идет не так, как мы хотим, то нужно немного корректировать свои мечты, вот и все,

– делится напоследок своими мыслями Виола.

Лишь бы как можно быстрее осуществилась мечта каждого украинца и украинки о победе!