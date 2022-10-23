Владимир Зеленский 23 октября традиционно обратился к гражданам Украины. В частности, он рассказал о веерных отключениях света, экономии электроэнергии и работе энергетиков.

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Восстановление энергоинфраструктуры – это сложное дело

Зеленский поблагодарю "каждого и каждую", кто работает над восстановлением украинской энергосистемы. Во многих домах уже есть стабильный ток, однако в определенных регионах приходится применять веерные отключения.

Конечно, во многих городах и районах нашим энергокомпаниям приходится применять графики стабилизационных отключений. Это делается для того, чтобы у всех наших людей был доступ к энергии – в условиях, когда ее производство невозможно в достаточном объеме,

– сказал президент.

Также он отметил, что восстановление разрушенных террористами энергообъектов – это долгое и сложное дело. Этот процесс не так прост, как кажется на первый взгляд. Однако глава государства пообещал, что "со временем" специалисты починят все электросети и станции.

Достойно внимания – полное обращение президента 23 октября: смотрите видео с телеграм-канала Зеленского

Ситуация на деоккупированных территориях

Особенно тяжело регионам, которые находились в российской оккупации до недавнего времени, но там усиленно восстанавливают энергоинфраструктуру. Президент констатировал, что за 23 октября удалось:

вернуть газ в двух районах Харьковской области – это 346 абонентов;

в Волчанск провести электричество 750 абонентам;

дать свет 300 семьям в Изюме.

Нужно сознательно потреблять электричество

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что следует сознательно потреблять электричество. Важно не забывать ограничивать использование ненужной и энергозатратной техники.

Отдельно хочу обратиться к руководителям общин и мэров наших городов: пожалуйста, следите, чтобы энергия не тратилась впустую. Сегодня точно не время для ярких витрин и вывесок. Нужно очень бережно относиться к энергопотреблению в публичном пространстве,

– сообщил Зеленский.



Как эффективно экономить электропотребление / Инфографика 24 канала

Напомним также, что министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что оккупанты разрушили 90% ветровой энергетики Украины. У нашего государства были масштабные планы по увеличению доли зеленой энергетики, однако россияне помешали этому.