Очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль розповів про відновлення пошкоджених після ворожої атаки 22 жовтня об'єктів. Він звернувся до місцевих жителів із закликом економити електроенергію.

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На Рівненщині вимикатимуть світло

Коваль розповів, що ушкодження енергетичної інфраструктури, пов'язані з ракетними ударами, вже усунули. Проте постачання електроенергії за графіком продовжуватиметься.

Це вимушений крок. Тож надалі інформуватиму щодо планових віялових відключень електропостачання споживачів Рівненської області в розрізі тергромад,

– зауважив голова ОВА.

Він додав, що з 18:00 до 22:00 23 жовтня можливі тимчасові відключення світла у всіх 64 територіальних громадах Рівненщини.

"Рівнеобленерго в ручному режимі збалансовуватиме подачу живлення залежно від перенавантажень в кожній окремій громаді. Друзі, наявність електропостачання нині залежить від кожного з нас. Закликаю всіх до свідомого споживання електроенергії та до енергоощадності", – підсумував Коваль.

Своєю чергою, міський голова Рівного Олександр Третяк нагадав місцевим жителям, що після 18:00 слід вимкнути усі вивіски.

"Підприємці, бізнес, прошу, будьте свідомими та підтримайте енергетичну стабільність міста. За невиконання рішення комісії ТЕБ та НС будемо вживати заходів щодо кожного випадку окремо! Наголошую, що тільки в єдності ми зможемо пройти цей складний період!", – зазначив Третяк.

Він розповів, що також в Рівному вимкнуть вуличне освітлення. У зв'язку з перебоями в енергопостачанні мер доручив КП "Міськсвітло" не вмикати його 23 жовтня.

"Учора ми вимкнули його після 22:00 і до ранку. Зараз вимушені повністю відмовитись від освітлення. Будь ласка, врахуйте це під час руху містом у темну пору доби", – закликав Третяк.

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Коротко про атаки 22 жовтня

Зранку 22 жовтня в мережі з'явилася низка повідомлень про ворожі удари по різних містах. Зокрема, окупанти атакували Волинь, Рівненщину, Хмельниччину, Кіровоградщину та Одещину.

Українським військовим вдалося знищити 18 російських ракет. До цього залучили авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільно-вогневі групи.

В Укренерго розповіли, що загарбники знову вдарили по енергетичній системі України. Масштаби руйнувань можуть бути більшими, аніж наслідки попередньої масованої атаки 10 – 12 жовтня.

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