Також відбулася вимушена аварійна зупинка ключових цехів з виробництва мінеральних добрив. Зокрема, через відсутність електроенергії зупинили цехи аміаку, азотної кислоти, вапняково-аміачної селітри та аміачної селітри.

До теми Одну ракету збила ППО: скільки російських снарядів влучили у Рівне та яка зараз ситуація

Екологічна ситуація на Рівнеазоті – в межах норми

За даними пресслужбу Group DF, зупинка цехів без інцидентів. Відповідно екологічна ситуація на підприємстві перебуває в межах норм.

Також на заводі продовжує працювати цех нейтралізації та очистки стічних вод. Їх із Рівного приймають, як і до атаки.

Щоправда, решта цехів досі не відновили роботу. Відбудеться це у разі стабільної подачі електроенергії. Згідно з технічними регламентами, її мають подати двома резервними лініями.

Рівнеазот продовжить постачати добрива

У компанії запевняють, що Рівнеазот повністю виконає всі обов‘язки перед фермерами та агрохолдингами. Отже, вони отримають мінеральні добрива в такій кількості, як це передбачено договорами щодо осіннього періоду.

Ми вдячні енергетикам та службами ДСНС за проявлену мужність і відвагу під час гасіння пожежі та відновлювальних робіт на трансформаторних підстанціях,

– додали на Рівнеазоті.

Зверніть увагу! За словами міського голови Рівного Олександра Третяка, станом на 23:50 майже вся частина міста та Квасилів – зі світлом. Водночас він анонсував подальші вимкнення, оскільки роботи з відновлення тривають. Також про відновлення електропостачання на більшості Рівненщини повідомив і президент Володимир Зеленський.

Головне про ракетні удари по Рівному 22 жовтня

Приблизно о 10 ранку Росія вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури.

У результаті в місті почалися проблеми як зі світлом, так і з водою. Перестали працювати інтернет і частина світлофорів.

Крім того, почалися проблеми у системі оповіщення, тому люди могли не почути сирени. Сповіщали рівнян про тривогу поліцейські та рятувальники в гучномовці.

Тролейбусний рух у місті також призупинився.

Актуально Яка зараз загроза наступу з Білорусі на Захід України: пояснення голови Рівненської ОВА

Більше – Наслідки ракетного удару по Рівному: дивіться відео 24 каналу