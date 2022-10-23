Також відбулася вимушена аварійна зупинка ключових цехів з виробництва мінеральних добрив. Зокрема, через відсутність електроенергії зупинили цехи аміаку, азотної кислоти, вапняково-аміачної селітри та аміачної селітри.
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Екологічна ситуація на Рівнеазоті – в межах норми
За даними пресслужбу Group DF, зупинка цехів без інцидентів. Відповідно екологічна ситуація на підприємстві перебуває в межах норм.
Також на заводі продовжує працювати цех нейтралізації та очистки стічних вод. Їх із Рівного приймають, як і до атаки.
Щоправда, решта цехів досі не відновили роботу. Відбудеться це у разі стабільної подачі електроенергії. Згідно з технічними регламентами, її мають подати двома резервними лініями.
Рівнеазот продовжить постачати добрива
У компанії запевняють, що Рівнеазот повністю виконає всі обов‘язки перед фермерами та агрохолдингами. Отже, вони отримають мінеральні добрива в такій кількості, як це передбачено договорами щодо осіннього періоду.
Ми вдячні енергетикам та службами ДСНС за проявлену мужність і відвагу під час гасіння пожежі та відновлювальних робіт на трансформаторних підстанціях,
– додали на Рівнеазоті.
Головне про ракетні удари по Рівному 22 жовтня
- Приблизно о 10 ранку Росія вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури.
- У результаті в місті почалися проблеми як зі світлом, так і з водою. Перестали працювати інтернет і частина світлофорів.
- Крім того, почалися проблеми у системі оповіщення, тому люди могли не почути сирени. Сповіщали рівнян про тривогу поліцейські та рятувальники в гучномовці.
- Тролейбусний рух у місті також призупинився.
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