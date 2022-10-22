Відповідну інформацію президент сказав під час вечірнього звернення 22 жовтня. Володимир Зеленський також зауважив, що після нової атаки по Україні варто уважніше економити електрику вранці та ввечері.
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Зеленський закликав Україну економити світло
Президент зауважив, що служби продовжують ліквідовувати наслідки ракетних ударів по Україні.
Основна мішень терористів – енергетика. Тому зараз, будь ласка, ще уважніше, ніж раніше, ставтеся до необхідності свідомо споживати електрику,
– закликав президент.
Володимир Зеленський порадив українцям планувати свій день, зважаючи на стабілізаційні відключення світла. Президент повідомив, що світло вже вдалось відновити:
- частково в Одеській та Хмельницькій області;
- у більшості – на Рівненщині;
- є позитивні звіти з інших областей.
Проте в багатьох районах та містах відновлювальні роботи тривають.
Зеленський сказав, що тільки дикуни можуть нести таке зло світу
Володимир Зеленський розповів, що навіть зараз у частковій темряві життя в нашій державі однаково цивілізоване.
На відміну від Росії, яка несе нам цей терор. У них там і з електрикою однаково дикість, як у прадавні часи. Тільки дикуни можуть нести таке зло світу,
– сказав президент України.
Володимир Зеленський запевнив, що удари терористів не зупинять Збройні Сили України. Ба більше, українці об'єднані та знають, що Москва не має шансів виграти в цій війні. Президент України розповів, що:
- ЗСУ щодня просуваються вперед;
- Повітряні сили України збивають більшість крилатих ракет та дронів. Тільки у першій половині дня 22 жовтня ми збили 20 ракет "Калібрів" і Х-101 та понад 10 іранських шахедів.
Президент подякував українським військовим за врятовані життя та збережену інфраструктуру.
Україна працює над запровадженням санкцій проти пропагандистів
Володимир Зеленський заявив, що робоча група з питань санкцій проти Росії, яку очолюють Майкл Макфол і Андрій Єрмак, підготувала дорожню карту індивідуальних санкцій, яка включає базовий перелік усіх, хто причетний до поширення російської пропаганди.
Адже російська пропаганда, на тлі програшу та відступу росіян:
- свій терор подає як замінник перемог;
- виправдовує спроби анексії нашої території;
- а також мобілізацію на війну проти України.
Абсолютно всі такі особи мають отримати повний пакет індивідуальних санкцій, щоб узагалі нічого не могли робити у світі,
– запевнив Зеленський.
Президент традиційно подякував усім, хто працює і допомагає прискорити перемогу.
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