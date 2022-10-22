Відповідну інформацію президент сказав під час вечірнього звернення 22 жовтня. Володимир Зеленський також зауважив, що після нової атаки по Україні варто уважніше економити електрику вранці та ввечері.

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Зеленський закликав Україну економити світло

Президент зауважив, що служби продовжують ліквідовувати наслідки ракетних ударів по Україні.

Основна мішень терористів – енергетика. Тому зараз, будь ласка, ще уважніше, ніж раніше, ставтеся до необхідності свідомо споживати електрику,

– закликав президент.

Володимир Зеленський порадив українцям планувати свій день, зважаючи на стабілізаційні відключення світла. Президент повідомив, що світло вже вдалось відновити:

частково в Одеській та Хмельницькій області;

у більшості – на Рівненщині;

є позитивні звіти з інших областей.

Проте в багатьох районах та містах відновлювальні роботи тривають.

Зеленський сказав, що тільки дикуни можуть нести таке зло світу

Володимир Зеленський розповів, що навіть зараз у частковій темряві життя в нашій державі однаково цивілізоване.

На відміну від Росії, яка несе нам цей терор. У них там і з електрикою однаково дикість, як у прадавні часи. Тільки дикуни можуть нести таке зло світу,

– сказав президент України.

Володимир Зеленський запевнив, що удари терористів не зупинять Збройні Сили України. Ба більше, українці об'єднані та знають, що Москва не має шансів виграти в цій війні. Президент України розповів, що:

ЗСУ щодня просуваються вперед;

Повітряні сили України збивають більшість крилатих ракет та дронів. Тільки у першій половині дня 22 жовтня ми збили 20 ракет "Калібрів" і Х-101 та понад 10 іранських шахедів.

Президент подякував українським військовим за врятовані життя та збережену інфраструктуру.

Україна працює над запровадженням санкцій проти пропагандистів

Володимир Зеленський заявив, що робоча група з питань санкцій проти Росії, яку очолюють Майкл Макфол і Андрій Єрмак, підготувала дорожню карту індивідуальних санкцій, яка включає базовий перелік усіх, хто причетний до поширення російської пропаганди.

Адже російська пропаганда, на тлі програшу та відступу росіян:

свій терор подає як замінник перемог;

виправдовує спроби анексії нашої території;

а також мобілізацію на війну проти України.

Абсолютно всі такі особи мають отримати повний пакет індивідуальних санкцій, щоб узагалі нічого не могли робити у світі,

– запевнив Зеленський.

Президент традиційно подякував усім, хто працює і допомагає прискорити перемогу.

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