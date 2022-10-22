Соответствующую информацию президент сказал во время вечернего обращения 22 октября. Владимир Зеленский также отметил, что после новой атаки по Украине стоит внимательнее экономить электричество утром и вечером.

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Зеленский призвал Украину экономить свет

Президент отметил, что службы продолжают ликвидировать последствия ракетных ударов по Украине.

Основная мишень террористов – энергетика. Поэтому сейчас, пожалуйста, еще внимательнее, чем раньше, относитесь к необходимости сознательно потреблять электричество,

– призвал президент.

Владимир Зеленский посоветовал украинцам планировать свой день, учитывая стабилизационные отключения света. Президент сообщил, что свет уже удалось восстановить:

частично в Одесской и Хмельницкой области;

в большинстве – на Ровенщине;

есть положительные отчеты из других областей.

Однако во многих районах и городах восстановительные работы продолжаются.

Зеленский сказал, что только дикари могут нести такое зло миру

Владимир Зеленский рассказал, что даже сейчас в частичной темноте жизнь в нашем государстве одинаково цивилизованная.

В отличие от России, несущей нам этот террор. У них там и с электричеством все равно дикость, как в древние времена. Только дикари могут нести такое зло миру,

– сказал президент Украины.

Владимир Зеленский заверил, что удары террористов не остановят Вооруженные Силы Украины. Более того, украинцы объединены и знают, что Москва не имеет шансов выиграть в этой войне. Президент Украины рассказал, что:

ВСУ ежедневно продвигаются вперед;

Воздушные силы Украины сбивают большинство крылатых ракет и дронов. Только в первой половине дня 22 октября мы сбили 20 ракет "Калибров" и Х-101 и более 10 иранских шахидов.

Президент поблагодарил украинских военных за спасенные жизни и сохраненную инфраструктуру.

Украина работает над введением санкций против пропагандистов

Владимир Зеленский заявил, что рабочая группа по вопросам санкций против России, которую возглавляют Майкл Макфол и Андрей Ермак, подготовила дорожную карту индивидуальных санкций, которая включает в себя базовый список всех, кто причастен к распространению российской пропаганды.

Ведь российская пропаганда, на фоне проигрыша и отступления россиян:

свой террор представляет как заменитель побед;

оправдывает попытки аннексии нашей территории;

а также мобилизацию на войну против Украины.

Абсолютно все такие лица должны получить полный пакет индивидуальных санкций, чтобы вообще ничего не могли делать в мире.

– заверил Зеленский.

Президент традиционно поблагодарил всех, кто работает и помогает ускорить победу.

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