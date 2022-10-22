Про це 24 каналу розповів голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. За його словами, в регіоні достатньо проінформовані про загрозу з Білорусі. Кордон належно охороняють – ситуація під контролем.

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За Рівненщину можна бути спокійним

Як наголошує Коваль, усі 218 кілометрів державного кордону із Білоруссю перебувають під надійним контролем. Наразі не було ніякої активності з боку північного сусіда.

Постійно чуємо ці побоювання. Всі 218 кілометрів кордону з Білоруссю під надійною охороною. Проникнень не фіксуємо. Також в найближчій зоні за кордоном з Білоруссю не спостерігаємо створення ударних угруповань,

– зазначив Коваль.

Попри те, військові готові реагувати в разі загрози. За словами очільника Рівненської ОВА, вони не гаяли час, який подарували інші області, коли дали відсіч ворогу.

Зараз на території регіону більше озброєння, більше злагодження між підрозділами, а військові серйозно вмотивовані. Він підкреслює – за Рівненщину "в цьому плані можна бути спокійним".

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