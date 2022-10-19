Білорусь дозволяє Росії використовувати свій повітряний простір для нанесення ракетних, повітряних і безпілотних ударів Шахід-136 по території нашої держави. Проте, за оцінкою ISW, окупанти занадто деградували, щоб знову відкрити північний фронт проти України з території Білорусі.

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Яка роль Білорусі у війні з Україною

Відео з геолокації в соціальних мережах показує, що російська військова техніка переміщується через Білорусь залізницею. Ці дані узгоджуються з попередніми оцінками ISW про те, що Білорусь продовжуватиме брати участь у війні як співучасник війни без безпосередньої участі білоруських сил у бойових діях.

Збройні сили Росії напевно занадто деградували, щоб у найближчі місяці знову відкрити північний фронт проти України з білоруської території,
– йдеться у повідомленні.

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