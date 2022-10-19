Білорусь дозволяє Росії використовувати свій повітряний простір для нанесення ракетних, повітряних і безпілотних ударів Шахід-136 по території нашої держави. Проте, за оцінкою ISW, окупанти занадто деградували, щоб знову відкрити північний фронт проти України з території Білорусі.

До теми: Лукашенко продовжує постачати озброєння Путіну: ешелон з танками вирушив на Донеччину

Яка роль Білорусі у війні з Україною

Відео з геолокації в соціальних мережах показує, що російська військова техніка переміщується через Білорусь залізницею. Ці дані узгоджуються з попередніми оцінками ISW про те, що Білорусь продовжуватиме брати участь у війні як співучасник війни без безпосередньої участі білоруських сил у бойових діях.

Збройні сили Росії напевно занадто деградували, щоб у найближчі місяці знову відкрити північний фронт проти України з білоруської території,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! В українському Генштабі також зазначили, що Збройні сили Білорусі проводять приховану мобілізацію під виглядом навчань. Хоча і зазначають, що мобілізація в Білорусі – це лиш спроба Лукашенка продемонструвати свою підтримку Путіну.

Участь Білорусі у війні проти України: що думають експерти

Заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко припустив, що наразі білоруські військові стоять на кордоні з Україною і чекають наказу. Вони вже залучені до окупаційної армії.

За словами радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, Лукашенко буде погрожувати Києву, а при певних умовах може навіть кинути свої військові угрупування в бій.

Експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що зараз стратегія білорусів цілком зрозуміла – тримати біля північних кордонів певну кількість підрозділів ЗСУ, щоб їх не залучили до операцій на Півдні чи Сході України.

Цікаво – Чи буде ймовірний напад з Білорусі: дивіться відео