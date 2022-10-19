Белоруссия позволяет России использовать свое воздушное пространство для нанесения ракетных, воздушных и беспилотных ударов Шахид-136 по территории нашего государства. Однако, по оценке ISW, оккупанты слишком деградировали, чтобы вновь открыть северный фронт против Украины с территории Беларуси.

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Какая роль Беларуси в войне с Украиной

Видео с геолокацией в социальных сетях показывает, что российская военная техника перемещается через Беларусь по железной дороге. Эти данные согласуются с предварительными оценками ISW о том, что Беларусь будет продолжать участвовать в войне как соучастник войны без непосредственного участия белорусских сил в боевых действиях.

Вооруженные силы России наверняка слишком деградировали, чтобы в ближайшие месяцы снова открыть северный фронт против Украины с белорусской территории,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! В украинском Генштабе также отметили, что вооруженные силы Беларуси проводят скрытую мобилизацию под видом учений. Хотя и отмечают, что мобилизация в Беларуси – лишь попытка Лукашенко продемонстрировать свою поддержку Путину.

Участие Беларуси в войне против Украины: что думают эксперты

Заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко предположил, что белорусские военные сейчас стоят на границе с Украиной и ждут приказа. Они уже привлечены в оккупационную армию.

По словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, Лукашенко будет угрожать Киеву, а при определенных условиях может даже бросить свои военные группировки в бой.

Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что сейчас стратегия белорусов вполне ясна – держать у северных границ определенное количество подразделений ВСУ, чтобы их не привлекли к операциям на Юге или Востоке Украины.

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