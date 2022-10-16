Диктаторский режим Александра Лукашенко продолжает поставлять технику для российских вооруженных формирований. Оно и не удивительно, ведь верный пес Путина и, по совместительству, президент Беларуси "радостно приветствует" российских солдат на своей территории и стремится им "помочь".

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Два десятка танков из Беларуси едут на Донетчину

Сообщество железнодорожников Беларуси подтвердило, что 14 октября группа из 25 белорусских танков Т-72А отправилась с железнодорожной станции "Уречье", что в населенном пункте Уречье в Минской области. Она прибыла на станцию "Успенская" в Ростовской области в России и дальше направилась в сторону Донецка. Доставить танки на линию фронта могут ориентировочно 24 октября.



Информация о отправке вагонов на станцию "Успенская" / Фото Belarusian Hajun project

Известно также, что эти боевые средства передвижения сняли с хранения с 969 базы резерва танков и перевозили по железнодорожной ветке Осиповичи – Могилев – Орша – Россия.

Кроме того, 14 октября со железнодорожной станции "Старые Дороги" на станцию "Каменская" в Ростовской области в направлении Луганска отправился эшелон с "Уралами". Приблизительно грузовики прибудут 22 октября.



Информация об отправке вагонов на станцию Каменская / Фото Belarusian Hajun project

Обратите внимание! В городе Старые Дороги расположена 288 база резерва автомобильной техники. Оттуда, по-видимому, сняли с хранения грузовик "Урал".

Ситуация на белорусско-украинской границе

Напомним, в эфире телемарафона спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, есть ли изменения на границе Украины и Беларуси. По его словам, атмосфера на белорусской границе напряжена, но на прямой линии границы ситуация остается полностью контролируемой.

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