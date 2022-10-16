Диктаторський режим Алєксандра Лукашенка продовжує постачати техніку для російських збройних формувань. Воно й не дивно, адже вірний пес Путіна та, за сумісництвом, президент Білорусі "радо вітає" російських солдатів на своїй території та прагне їм "допомогти".

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Два десятки танків з Білорусі їдуть на Донеччину

Спільнота залізничників Білорусі підтвердила, що 14 жовтня, група з 25 білоруських танків Т-72А вирушила з залізничної станції "Уреччя", що у населеному пункті Уреччя у Мінській області. Вона прибула на станцію "Успенська" у Ростовській області, що в Росії, і далі попрямувала у сторону Донецька. Доставити танки на лінію фронту можуть орієнтовно 24 жовтня.



Інформація відправлення вагонів на станцію "Успенська" / Фото Belarusian Hajun project

Відомо також, що ці бойові засоби пересування зняли зі зберігання з 969 бази резерву танків і перевозили залізничною гілкою Осиповичі – Могилів – Орша – Росія.

Окрім того, 14 жовтня зі залізничної станції "Старі Дороги" на станцію "Каменська", що у Ростовській області, в напрямку Луганська вирушив ешелон з "Уралами". Приблизно вантажівки прибудуть 22 жовтня.



Інформація про відправлення вагонів на станцію Кам'янська / Фото Belarusian Hajun project

Зверніть увагу! У місті Старі Дороги розташована 288 база резерву автомобільної техніки. Звідти, мабуть, зняли зі зберігання вантажівки "Урал".

Ситуація на білорусько-українському кордоні

Нагадаємо, в ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, чи є зміни на кордоні України та Білорусі. За його словами, атмосфера на білоруському кордоні напружена, але на безпосередній лінії кордону ситуація залишається повністю контрольованою.

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