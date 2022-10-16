Ситуація на білоруському кордоні напружена, але на безпосередній лінії кордону ситуація залишається повністю контрольованою. Про це розповів в ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Важливо У Білорусі почали прибувати російські авіаційні підрозділи
Слідкують також за військовими Росії у Білорусі
Як заявив Андрій Демченко, зараз не фіксується жодних змін на кордоні з Білоруссю. За країною стежать підрозділи розвідки та сил безпеки і оборони. Вони відстежують ситуацію у самій Білорусі, зокрема, через заяви, які робить керівництво цієї держави.
Ми не фіксуємо змін в характері дій тих підрозділів збройних сил Білорусі, які знаходяться на посиленні кордону з Україною, ні в кількісному складі, ні в характері їхніх дій загалом,
– зазначив речник Держприкордонслужби.
Оскільки раніше Лукашенко заявляв, що він готовий прийняти у своїй країні кілька тисяч військовослужбовців Росії, то служби України відстежують також ситуацію щодо підрозділів збройних сил країни-агресорки.
Білорусь та війна проти України: останні новини
- Як розповів політичний експерт Олександр Антонюк, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко вже давно готовий розпочати війну. Він вважає, що наміру ввести війська передували ракетні обстріли 10 жовтня, та вручення ноти послу України 8 жовтня.
- Так, Лукашенко уже вкинув маразматичну заяву, що Україна нібито хоче напасти на Білорусь, а в ніч на 15 жовтня до Білорусі прибули перші ешелони з російськими окупантами.
- Експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що зараз стратегія білорусів цілком зрозуміла – тримати біля північних кордонів певну кількість підрозділів ЗСУ, щоб їх не залучили до операцій на Півдні чи Сході України. Проте він зауважив, що не варто виключати, що колись може бути й наступ.
- Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що у білорусів немає бажання воювати. Водночас він підкреслив, що якщо Лукашенко наважиться дати наказ про наступ військ на територію України, то це буде останнім його рішенням як людини, яку і так цивілізований світ не визнає як президента.
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