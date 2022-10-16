Про це 24 каналу розповів експерт Defense Express Іван Киричевський. За його словами, зараз стратегія білорусів цілком зрозуміла – тримати біля північних кордонів певну кількість підрозділів ЗСУ, щоб їх не залучили до операцій на Півдні чи Сході України.

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Як наголошує Киричевський, є ймовірність, що білорусам таки дадуть команду рухатися вперед з півночі широким флангом, щоб зробити переполох. Він згадав Арденнську операцію нацистів під час Другої світової війни, коли вони напередодні Різдва пішли в наступ, але дуже швидко "здулися".

Якщо білоруси намагатимуться атакувати Україну, то будуть приблизно такі результати. Десь просунуться на пару кілометрів. А потім серйозно "вигребуть",

– наголошує Киричевський.

Він підкреслив, що західні партнери почали все більше надавати реактивних та артилерійських снарядів для дистанційного мінування місцевості. Спершу може здатися, що це не надто потрібна річ, адже ЗСУ контрнаступають. Однак, очевидно, це певний привіт для "північних картопляників", щоб вони навіть не думали заходити в Україну.

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