Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, Лукашенко не может себе позволить не делать резких заявлений, которые нравятся Кремлю и российскому народу. В частности, той части, которая поддерживает Путина. Чем громче заявление, тем меньше действий – это принцип Лукашенко.

Важно Лукашенко продолжает поставлять вооружение Путину: эшелон с танками отправился в Донецкую область

"Другое дело, что начали прибывать эшелоны. Они заявили, что создают группировку из 170 танков и из 100 орудий разного калибра. Ничего не смутило в этом?", – акцентировал Арестович.

Обычно наоборот, да еще и кратно наоборот. Потому что основа советской российской модели – артиллерийское преимущество. И для группировки в 100 танков нужно пушек 300 или где-то 250. Если даже так оно и будет, то почему они нарушили соотношение?

– сообщил советник главы Офиса Президента.

Он отметил, что они создают группировку, которая – не сегодня, не завтра и не через 2 – 3 недели – не скоро, будет угрожать Киеву, а при определенных условиях могут даже бросить их в бой. Это не решит задачи по захвату столицы, ведь будет уничтожено, однако добавит проблем.

"Пока они собираются – это, скорее всего, хороший конец ноября – начало декабря. Ему (Путину – 24 канал) важно, чтобы они поперли", – сообщил Арестович.

Смотрите видео: Арестович о ситуации в Беларуси

Последние новости из Беларуси