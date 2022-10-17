Такое мнение 24 каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. Ранее сообщалось о том, что в Беларусь из России собираются перекинуть еще 170 танков.

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Лукашенко мудрее российских политиков

Шейтельман рассказал, что Лукашенко гораздо мудрее, чем российские политики. Он одновременно будет рассказывать Пригожину и Кадырову, которые хотят захватить власть в России, что он с ними, а также говорить Путину, что эти люди – негодяи. В итоге, он будет с победителями.

Он пережил уже не одного президента России, в частности Ельцина, Путина, Медведева, сейчас снова Путина. Он пережил уже 4 президента России. Так что ему 5 и 6, переживет и их,

– отметил политтехнолог.

Благодаря Лукашенко белорусская армия не вступила в войну

Он продолжил, что именно благодаря Лукашенко белорусская армия не вступила в войну. Если бы не было Лукашенко, белорусские войска уже были бы на территории Украины. Конечно, он это делает не ради нас, он не наш друг, он нам никто. Он делает это ради себя и своего будущего.

"С Лукашенко мы должны разговаривать, ради того, чтобы его армия на нас не пошла", – заметил Шейтельман.

С Лукашенко следует говорить о Беларуси

Политтехнолог добавил, что с Лукашенко следует говорить о его же Беларуси. Наверное, у нас с ним существует договор, по которому его армия не вступает в войну, а мы не стреляем по россиянам на территории Белоруссии. Поэтому сравнивать Путина и Лукашенко не нужно. Путин не договороспособен, бешеный, его нужно уничтожить.

Однако когда закончится война, нам не нужно уничтожать Лукашенко. Белорусам нужно, а нам – нет. И так, пусть в принципе будет,

– подчеркнул он.

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Это политический, а не юридический договор

По словам Шейтельмана, существует международная политика, а существует политика. Это разные вещи. Международное право – это неисполняемый Будапештский меморандум ООН и т.д. А есть международная политика – договоренность не делать так или иначе. Если один нарушит условия договора, другой нарушит их точно так же. Лукашенко знает, что в день, когда первый его танк пересечет нашу границу, его Мозырский нефтеперерабатывающий завод прекратит свою работу.

"У него нет вооружения, ПВО для того, чтобы защитить его. Мы просто разрушим Мозырский НПЗ, а он для него очень дорог – это четверть государственного бюджета. Он даже нам прямым текстом по телевизору говорил, если вы ударите по Мозырскому НПЗ, тогда я начну войну", – подчеркнул политтехнолог.

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