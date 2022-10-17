В эфире 24 канала военный эксперт Петр Черник отметил, что он не знает, произойдет ли сухопутный удар из Беларуси. При этом он акцентировал, что не надо пренебрегать тем, что говорит враг.

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По его словам, у израильской структуры "Моссад", которая известна на весь мир, есть очень хорошее правило: если ваш враг говорит, что он хочет вас убить, даже если он выглядит дураком, нужно отнестись серьезно.

Единственное, что могу гарантировать за более чем 7 месяцев войны: Северный фланг укреплен на самом высоком возможном уровне. Если они вторгнутся и отвлекут какие-то наши силы, им не поздоровится,

– сообщил Петр Черник.

"Все, что можно было там сделать, чтобы поднять уровень непрохождения их войск – сделано. Плюс качественно тренированная украинская группировка – тоже там есть", – добавил эксперт.

Петр Черник объяснил, что потенциальный повторный удар с Севера не сможет переломить войны. Ведь они не смогли тогда, когда у нас был меньший уровень подготовленности, – не смогут и теперь.

"Однако это война. Война трудное дело. Не выдыхаем, наращиваем боевой потенциал. И должен напомнить: сражаются не Вооруженные Силы Украины – сражается вся украинская нация. Если кто-то думает, что они нас будут жалеть в случае капитуляции – глубокая ошибка. В начале 20 столетия поверили врагу, а затем во время голодомора ели своих детей. Они во второй раз сделают то же самое, поэтому только победа", – акцентировал военный эксперт.

Смотрите видео с Петром Черником на ютубе 24 канала:

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