В ефірі 24 каналу військовий експерт Петро Черник зазначив, що він не знає, чи відбудеться сухопутний удар з Білорусі. При цьому він акцентував, що не треба легковажити тим, що каже ворог.

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За його словами, в ізраїльської структури "Моссад", яка відома на весь світ, є дуже гарне правило: якщо ваш ворог каже, що він хоче вас убити, навіть якщо він виглядає дурнем, – треба поставитися серйозно.

Єдине, що можу гарантувати за понад 7 місяців війни: Північний фланг укріплений на найвищому можливому рівні. Якщо вони вторгнуться й відволічуть якісь наші сили, їм буде непереливки,

– повідомив Петро Черник.

"Все, що можна було там зробити, аби підняти рівень непроходження їхніх військ – зроблено. Плюс якісно треноване українське угруповування – також там є", – додав експерт.

Петро Черник пояснив, що потенційний повторний удар з Півночі не зможе переламати війни. Адже вони не змогли тоді, коли ми мали менший рівень підготовленості, – не зможуть й тепер.

"Однак це війна. Війна важка справа. Не видихаємо, нарощуємо бойовий потенціал. І маю нагадати: бʼються не Збройні Сили України – бʼється уся українська нація. Якщо хтось думає, що вони нас будуть жаліти в разі капітуляції – глибочезна помилка. На початку 20 століття повірили ворогу, а потім під час голодомору їли своїх дітей. Вони вдруге зроблять те ж саме, тому тільки перемога", – акцентував військовий експерт.

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Яка ситуація в Білорусі