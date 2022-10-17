У Білорусі, куди вже почали прибувати російські авіаційні підрозділи, працівникам МНС можуть видати зброю. Її вже отримали й розмістили у спеціальних кімнатах, повідомляють білоруські ЗМІ, інформує 24 канал.

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко видав відповідний наказ. Він заявив, що у "випадку конфлікту або військових дій" представники МНС мають "захищати вітчизну" нарівні з армією.

Окрім того, у Білорусі заговорили про укриття. Загалом повідомили, що у країні є понад 5000 різних закритих споруд. Їх усі можна використати для укриття. У МНС Білорусі побідкалися, що "світ такий".

Ба більше, у Білорусі триває перевірка оповіщення населення про можливі загрози.

У зв'язку з цим ми зробимо оперативне сповіщення і будемо сповіщати людей, де, коли, в якому регіоні можна спуститися в сховища для того, щоб бути захищеним від цих речей. Тренуємо наші сили, засоби, щоб оперативно можна було організувати за необхідності евакуацію,

– мовиться у повідомленні.

До Білорусі прибули ешелони з російськими військовими

У жовтні 2022 року до Білорусі почали прибувати перші ешелони з російськими військовими. Їх на білоруській землі зустріли "хлібом-сіллю".

У Білорусі, з території якої російські окупанти активно атакують Україну, розповідають, що регіональне угруповання військ начебто "є виключно оборонним проєктом".

Українська розвідка повідомила, що у Білорусі планують розмістити приблизно 20 тисяч "мобіків".

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