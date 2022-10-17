Остаточно розв'язати російську проблему Україна зможе лише тоді, коли Росія перестане бути імперією. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Чи можливе "заморожування"

Експерт зазначив, що війна Росії проти України є складним й важким міждержавним конфліктом, який потенційно може стати "замороженим".

Я прихильник абсолютного вибивання противника з усіх наших територій і з Криму включно, однак я вважаю, що це станеться тоді, коли московська недоімперія по-справжньому рухне. Вона обов'язково рухне, але я не прихильник того, що це станеться найближчими місяцями, ба навіть роками,

– пояснив оглядач.

За його словами, сценарій Північної Кореї й переведення цього конфлікту у "тліючий режим" може набрати своїх обрисів.

"Потрібно бити ворога, але не забуваймо про кількісний потенціал, який неспівмірний", – додав він.

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У Європі проблем вистачає

Фахівець зауважив, що на сьогодні у Європі все ще є чимало "заморожених" конфліктів, які можуть поновитися в майбутньому.

Можна згадати за Кіпрський конфлікт, де турки з греками досі не з'ясували стосунки з 1974 року. Це при тому, що обидві країни є членами НАТО, а грецька частина Кіпру є ще і членом ЄС. Також є найстаріший заморожений конфлікт на континенті – це проблема Північної Ірландії,

– вказав Черник.

Він підкреслив, що після національно-визвольної боротьби 1919 – 1921 років Ірландія відокремилася від Великої Британії, а Північна Ірландія так і залишилася у її складі.

"Попри складні стосунки між угрупованнями націоналістів та юніоністів – насправді цей конфлікт не вирішений, а "заморожений", – резюмував експерт.

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