Крім того, в Росії триває так звана часткова мобілізація. Про це 24 каналу розповів керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

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У росіян з'являться додаткові можливості

Так, частину "мобіків" країна-агресорка кидає на фронт безпосередньо як "гарматне м'ясо. Однак іншу частину вона спрямовує на відновлення та формування нових частин та підрозділів окупаційного війська.

Це займе 1,5 – 3 місяці максимум – десь до Нового року, тоді у них з'являться додаткові можливості,

– зауважив Лакійчук.

До того ж країна-агресорка збирає зброю для своїх окупантів де тільки може – і в Ірані, і в Білорусі. Це також додаткові можливості для стримування нашої армії.

"Тому у нас зараз "вікно можливостей", яким гріх не скористатися, адже далі буде складніше", – підсумував експерт.

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