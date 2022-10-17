Крім того, в Росії триває так звана часткова мобілізація. Про це 24 каналу розповів керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.
До теми Іранські ракети, мобілізація, "вагнерівці" або Білорусь: чи може щось врятувати Росію від краху
У росіян з'являться додаткові можливості
Так, частину "мобіків" країна-агресорка кидає на фронт безпосередньо як "гарматне м'ясо. Однак іншу частину вона спрямовує на відновлення та формування нових частин та підрозділів окупаційного війська.
Це займе 1,5 – 3 місяці максимум – десь до Нового року, тоді у них з'являться додаткові можливості,
– зауважив Лакійчук.
До того ж країна-агресорка збирає зброю для своїх окупантів де тільки може – і в Ірані, і в Білорусі. Це також додаткові можливості для стримування нашої армії.
"Тому у нас зараз "вікно можливостей", яким гріх не скористатися, адже далі буде складніше", – підсумував експерт.
Лакійчук пояснив, чому контрнаступ ЗСУ важливий до зими: дивіться відео
Яка ситуація на фронті: останні новини
- Міжнародні аналітики припускають, що ближче до холодних місяців наземні бойові дії таки збавлять оберти. І саме тому слід очікувати на активність упродовж наступних тижнів. На думку оглядачів, вони "будуть життєво важливими".
- Російські загарбники бояться контрнаступу Збройних Сил. Так, вони створюють сильну лінію оборони в Запорізькій області. І це ускладнює для наших військових звільнення населених пунктів у цьому регіоні.
- Україна продовжує звільняти населені пункти на Херсонщині один за одним. За оцінками західних військових аналітиків українські захисники зможуть відтіснити фронт до Дніпра вже наступного тижня. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що частина правди у цьому є.
- Херсон вкрай переповнений мобілізованими з Росії. Як правило, їх перевозять баржами із Голої Пристані – в основному, окупанти використовують цивільний транспорт. Розселяють мобілізованих у різних локаціях, іноді ЗСУ влучають у такі місця дислокації, тому живуть вони не надто довго.