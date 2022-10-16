Про це 24 каналу розповів аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов. Він зауважив, що наразі "мобіки" ніяк не зарекомендували себе в бойових діях. Однак у них непогано виходить гинути або потрапляти в полон до Збройних Сил України.

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"Мобіки" не змінять ситуацію на фронті

Єдине, на що здатні ці мобілізовані – тимчасово призупинити фронт та намагатися його стабілізувати, щоб утримати бодай Луганщину й Херсонщину,

– зазначив Михайлов.

На його думку, новомобілізовані росіяни не будуть здатними на якісь наступальні дії, принаймні протягом найближчих кількох місяців. Крім того, на відміну від української армії, військо окупантів не підготовлене до проведення бойових дій у зимовий період.

"Україна досі мала впевнену перевагу в підготовці особового складу та відновленню втрат, якщо Росія намагається якось скоротити цю перевагу, то Захід насамперед має посилити перевагу України в сучасних засобах ураження, а також нарешті у бронетехніці", – підсумував аналітик.

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