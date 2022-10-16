Про це 24 каналу розповів аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов. Він зауважив, що наразі "мобіки" ніяк не зарекомендували себе в бойових діях. Однак у них непогано виходить гинути або потрапляти в полон до Збройних Сил України.
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"Мобіки" не змінять ситуацію на фронті
Єдине, на що здатні ці мобілізовані – тимчасово призупинити фронт та намагатися його стабілізувати, щоб утримати бодай Луганщину й Херсонщину,
– зазначив Михайлов.
На його думку, новомобілізовані росіяни не будуть здатними на якісь наступальні дії, принаймні протягом найближчих кількох місяців. Крім того, на відміну від української армії, військо окупантів не підготовлене до проведення бойових дій у зимовий період.
"Україна досі мала впевнену перевагу в підготовці особового складу та відновленню втрат, якщо Росія намагається якось скоротити цю перевагу, то Захід насамперед має посилити перевагу України в сучасних засобах ураження, а також нарешті у бронетехніці", – підсумував аналітик.
Мобілізація в Росії: останні новини
- Поки Владімір Путін говорить, що мобілізація в Росії нібито йде за планом, у Москві почалися масові облави. Чоловікам вручають повістки в метро, на ринках та навіть у хостелах.
- Кожен 10-й російський військовий на фронті нині мобілізований. Путін повідомив, що на війну вже відправили 16 тисяч мобілізованих, а отже щодня гинуть понад 40 "мобіків". Політтехнолог Михайло Шейтельман повідомив, що на декого вже прийшли похоронки, але про декого російські військкомати не поспішають повідомляти.
- Російському президенту абсолютно начхати, що буде з новомобілізованими в Україні. Так, їх навіть не забезпечують усім необхідним і росіяни змушені купувати самостійно. У британській розвідці повідомили, що частково мобілізовані російські бійці повинні самі купувати бронежилети.
- Аналітики з Інституту з вивчення війни припустили, що кампанія з часткової мобілізації в Росії невдовзі може стати на паузу або взагалі завершитися. Це пов'язано з тим, що з 1 листопада у країні-агресорці стартує осінній призов.